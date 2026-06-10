華府最低時薪將漲至17.75元 明州聖保羅小企業12.75元

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華府依自動聯動機制，最低時薪將自7月起升至17.75元。

華府依自動聯動機制，最低時薪將自7月起升至17.75元。 重點二： 聖保羅市與蒙哥馬利郡同步調薪，並按企業規模分級實施。

聖保羅市與蒙哥馬利郡同步調薪，並按企業規模分級實施。 重點三：亞特蘭大與波士頓暫不調薪，州議會改革法案仍待通過。

在聯邦最低工資仍長期凍結在每小時7.25元的背景下，7月1日起多個東岸大都會與中西部城鎮均將出現調薪潮，其中華府 的最低時薪從下月起將調高到17.75元。

名列全美大城市高薪資指標之一的華府，依據當地法律中的消費物價指數自動聯動機制，普通勞工的最低時薪將推升至17.75 元。同時，針對餐廳服務生等小費 制勞工的時薪，也將漲到11.75元，這項依據公投法案推動的政策正逐步縮減小費制與普通勞工的薪資差距，目標在 2027 年全面廢除小費抵免制。

緊鄰華府的富裕郊區馬里蘭州蒙哥馬利郡，同樣也將調高最低時薪。當地依據企業在當地的員工人數實施不同調薪標準，其中51人以上的大型企業時薪調升至17.40元，11至50人的中型企業為15.25元，10人以下的小型企業則為14.75元，在推動大企業帶頭調薪的同時，給予小商家更多緩衝時間。

在中西部地區，明尼蘇達州聖保羅市也加入了這一波7月調薪行列，並採取了四級企業規模制調整。自7月1日起，全球員工萬人以上的特大型企業最低時薪將調升至15.75元，101人至萬人之間的大型企業為 15.50元，6至100人的中型企業為14元，5人以下的小型企業則為12.75元。聖保羅市希望透過這套多軌並行的漸進式時程表，在未來數年內逐步將全市不同規模商家的最低時薪引導至相同的城市法定標準。

這一波7月調薪潮，對勞資雙方帶來了截然不同的影響。對上述地區的基層勞工而言，新薪資有助於抵消住房、雜貨與交通的通膨壓力。

部分企業坦言，為了吸收增加的人事成本，後續可能必須針對人力編制、商品售價或員工福利進行相應的調整。

至於亞特蘭大、波士頓兩大城市，下月並無調薪計畫。其中亞城最低基本時薪仍為7.25元 小費制員工底薪則為2.13元。雖然近年當地議員曾推動時薪調高至15或22元，但截至目前為止相關法案均未通過。

波士頓及整個麻州同樣沒有調薪計畫。麻州目前的法定最低時薪維持在15元，小費制員工底薪為6.75元，這個數字自2023年調升後凍結至今。雖然麻州議會目前正在審查一項新法案(SB 1349)，研擬在未來幾年內將基本工資逐步推升至20元，但至今仍未過關。