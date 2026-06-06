華府華埠新壁畫 紀念選舉權先鋒李彬華

華府華埠李彬華紀念壁畫已經完成，預計在7月1日舉行揭幕典禮。(1882基金會臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華府華埠H街巷弄出現李彬華紀念壁畫，主題為投票與公民參與。

華府華埠H街巷弄出現李彬華紀念壁畫，主題為投票與公民參與。 重點二： 李彬華是華裔女性參政先鋒，曾參與女權遊行並取得經濟學博士。

李彬華是華裔女性參政先鋒，曾參與女權遊行並取得經濟學博士。 重點三：藝術家以黑白人物搭配高飽和色彩，象徵跨時代的歷史與啟發。

在華府華埠 的H街西北區(H Street NW)的一條巷弄內，出現一幅高達兩層樓的彩色巨幅壁畫，畫中女子戴著鮮紅色的帽子、襟上別著黃色花朵，配上「投票是你的聲音(Vote. It's Your Voice.)」字樣，吸引許多民眾、遊客目光。

主導這幅壁畫的「1882 基金會」(1882 Foundation)表示，這幅壁畫描繪的傳奇人物是李彬華(Mabel Ping-Hua Lee)，她是一位華裔 女性參政運動家、學者以及社區領袖。

李彬華於1905年隨家人從中國移民美國，在紐約長大的她，16歲就參與了紐約市 著名的女性爭取選舉權大遊行，隨後並成為當地社區領袖。她畢業於哥倫比亞大學，是全美首位獲得經濟學博士學位的華裔女性。同時也極力倡導女性的投票權，並鼓勵華人全面參與美國的公民生活。

然而，歷史卻對她開了一個殘酷的玩笑。當美國憲法第19條修正案(保障女性投票權)於1920年通過後，受制於當時禁止中國人移民美國，並剝奪成為美國公民的權利的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)，這位為投票權奔走的年輕女性，自己卻依舊無法投票。

「1882 基金會」創辦人江德華(Ted Gong)感嘆：「李彬華積極為女性的投票權與參政權發聲，但她自己卻因為無法成為美國公民，終生沒有投票權。」他說，李彬華在一個世紀前所奮鬥的議題，在當今社會並未消失，依舊引人深思，因為現在「誰有權成為美國人？而我們又該如何張開雙臂歡迎移民？」的情況仍舊存在。

該壁畫由知名藝術家亨廷頓(Jeff Huntington，又名Jahru)繪製。他運用了高飽和度的藍、紅、黃三色互補色調，框住了李彬華黑白相間的面容，強烈的色彩對比極具視覺衝擊力。

Jahru表示，這樣的設計刻意營造出時空交錯感：「她生活在一個尚未出現彩色攝影的古老年代，因此我希望用黑白來代表那個舊時代，彰顯她女性參政先鋒的角色。」他坦言，在紋理粗糙且面積巨大的牆面上作畫挑戰性極高，過程中需要大量的數學計算與問題解決。

壁畫融合了Jahru招牌的「稜鏡式(Prism-like)」光芒，他說：「背景中碎形散射的光芒，讓我得以呈現出由她靈魂深處散發出的耀眼榮光，從而引導公眾帶著好奇心走進這段歷史。」

「市中心商業改進區(Downtown D.C. BID)」公共空間營運資深總監烏馬納(Lukas Umana)盛讚這幅作品：「藝術是美化城市也是活化空間的強大工具。當我們在慶祝美國民主250周年之際，這幅壁畫深刻傳達了投票的重要性。」

李彬華紀念壁畫預計在7月1日舉行官方揭幕典禮。