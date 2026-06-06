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侵權假包大方送 馬州賭場遭LV提訴索賠

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬里蘭州聯邦地區法院公開馬里蘭Live!賭場發出的仿冒LV包與正品的比對。(馬州...
馬里蘭州聯邦地區法院公開馬里蘭Live!賭場發出的仿冒LV包與正品的比對。(馬州聯邦地區法院)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：LV控告馬里蘭Live!賭場促銷發送仿冒包，侵害商標權。
  • 重點二：賭場先以LV圖案包兌換活動送禮，後改抽真品仍難平息爭議。
  • 重點三：LV要求回收銷毀仿冒品並公開澄清，賭場須在21天內答辯。

法國頂級時尚品牌路易威登(Louis Vuitton，簡稱 LV)日前向美國聯邦地區法院提起訴訟，控告馬里蘭Live! 賭場(Maryland Live! Casino)在促銷活動中大量發放侵權仿冒包，此舉已對 LV 品牌聲譽造成「不可逆的傷害」，賭場每件仿冒品恐面臨高達200萬元的鉅額賠償。

這起錯綜複雜的商標糾紛源於該賭場於今年4月推出的「奢華之藝」(The Art of Luxury)活動。期間賭場分發了印有LV經典圖案的棕色皮包、背包及化妝包，卻僅將原本的「LV」字樣替換為賭場的「Live!」標誌，供訪客透過消費積分兌換。

智慧財產權法專家西格蒙(Kirk Sigmon)指出，這些包款外觀與真品極為相似，但根本不是真貨。

LV公司先前已向賭場發出停止侵權函(Cease-and-desist)，痛批雙方毫無合作關係，且賭場從未明確告知顧客這些包款並非正品。地標法律基金會法律事務副總裁歐尼爾(Mike O'Neill)警告，歷史悠久的奢侈品牌向來會聘請頂尖律師全力捍衛商譽，企業收到此類法律函件務必嚴肅看待。

然而，該賭場似乎無視於LV送出的信函，又於5月推出第二波「無盡優雅」(Endless Elegance)活動，因此引爆了法律訴訟。雖然賭場在社群媒體改以抽獎贈送「真正的」LV 包款，試圖安撫並滿足顧客對真品的預期，但LV指出，此舉只會持續加深大眾對兩家公司存在關聯的錯誤印象，對解決第一波包款的商標侵權問題毫無幫助。

西格蒙直言，路易威登擁有全球最強大的商標保護機制，馬里蘭Live!賭場此舉無異於「捅了馬蜂窩」，將面臨一場非常棘手的官司。目前LV要求賭場必須回收並銷毀所有仿冒包款，並發表公開聲明澄清雙方毫無瓜葛。馬里蘭 Live! 賭場在收到訴狀文件後，將有21天的時間做出法律回應。

精華 FAQ

  • 因賭場在促銷活動中分發帶有LV經典圖案、僅改成「Live!」標誌的包款，LV認為這些都是仿冒品，已侵害商標並傷害品牌聲譽，因此向法院提告索賠。

  • 第一波是4月推出的「奢華之藝」活動，以積分兌換仿LV包；第二波是5月的「無盡優雅」活動，雖改送真品LV包，但LV認為仍會加深外界誤解。

  • LV要求賭場回收並銷毀所有仿冒包款，並發表公開聲明，明確澄清雙方沒有任何合作或關聯，以消除消費者對品牌合作的錯誤印象。

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