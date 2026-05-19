大華府台美文化協會龍舟賽 42隊伍參賽破紀錄

駐美代表俞大㵢致詞。(主辦方提供)

由大華府 台美文化協會(TACA)主辦的第23屆華府龍舟賽，日前在華府波多馬克河畔的湯普森船舶中心(Thompson Boat Center)盛大登場，吸引近1500名選手與大批民眾齊聚。

開幕典禮由協會執行長胡兌昀主持，駐美代表俞大㵢夫婦更親自下場參賽成為焦點。駐美公使楊懿珊、國務院 東亞局副助卿Joshua Young、美國在台協AIT 行政組長David LaMontagne、聖克里斯多福駐美大使、瓜地馬拉駐美參事，以及馬里蘭州務卿李鳳遷(Susan Lee)、DC市務卿等，也都到場參與剪綵及龍舟點睛儀式。

開幕式由馬里蘭大學「Infinite Diabolo」團隊帶來精彩的扯鈴演出，為賽事注入熱血氣氛。

主辦單位表示，今年共吸引破紀錄的42支隊伍參賽，盛況空前。隊伍涵蓋外交官、媒體、企業、僑界與校園，甚至有抗癌鬥士與聾啞人士組成的隊伍，充分展現包容與堅韌精神。賽事在船舶中心與至Key Bridge間的水域展開，最終200公尺冠軍由 Discovery Pathways Youth奪冠，500公尺第一名則由DCDBC - Capitol Thunder取得。此外，華府龍舟俱樂部預計於今年9月派出四支隊伍前往台灣花蓮參加「世界俱樂部龍舟錦標賽」，持續深化台美體育交流。

除了水上競逐，岸上的台灣文化展區同樣熱鬧。中華民國台灣通部觀光署與僑教中心設攤推廣台灣旅遊，北維州實驗中文學校帶來文化展演，客家文化體驗區則展示端午香包與手工風車製作，讓主流民眾透過互動認識台灣民俗。

自2002年創辦以來，華府龍舟賽已成為當地夏季最具代表性的文化盛事，主辦單位由衷感謝義工與各界多年支持，期盼未來持續攜手推動族裔共融與文化傳承。

參賽隊伍之一。(主辦方提供)

參賽隊伍之一。(主辦方提供)