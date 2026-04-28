華府部署國民兵常態化 地方政府、白宮看法分歧

一名國民兵站在華府國家公園附近的一輛防地雷伏擊防護車旁。(美聯社)

每年春季吸引逾百萬遊客的華府潮汐湖(Tidal Basin)櫻花盛景，今年依舊人潮洶湧，但景象卻出現異樣：在林肯紀念廣場(Lincoln Memorial)與傑弗遜紀念廣場(Thomas Jefferson Memorial)間，不少身穿迷彩、持槍的國民兵 在遊客間巡邏，成為街頭一景。

川普去年8月宣布首都進入「犯罪緊急狀態」，並下令部署國民兵以來，至今已有超過2500名部隊長期駐紮華府。該部署原本被視為臨時措施，但八個月過去，已逐漸常態化，且未見明確結束時程。

與此同時，加州 與伊利諾州 的類似部署已遭法院暫停或終止，其他城市如新奧爾良僅維持較小規模行動。然而在華府，國民兵仍持續巡邏地鐵站、觀光景點、住宅區及公園，存在感明顯。

儘管今年將迎來重要選舉，國民兵長期駐紮議題卻少見於市議會討論或候選人政見中，反映地方政府影響力有限。若法院未介入，部署可能至少持續至年底甚至更久。

華府議會主席孟德爾森(Phil Mendelson)指出，納稅人每天需支付超過100萬元支應相關行動，「武裝士兵出現在美國街頭，觀感並不好」。

白宮則表示，此舉有助打擊犯罪。政府表示，自行動展開以來已逮捕約1萬2000人，包括數十名幫派成員，並查獲數千把非法槍枝。白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)稱，該犯罪打擊行動「為社區帶來顯著成效」。

然而，地方官員對此說法存疑。數據顯示，在部署前犯罪率已呈下降趨勢，且相關統計數據目前正因疑似遭操控而接受調查。

華府檢察長席瓦布(Brian Schwalb)已就國民兵部署提起訴訟，但案件仍在審理中。國防部與國民兵局則未對外說明立場。

市長包瑟(Muriel Bowser)在此議題上態度審慎，一方面與聯邦政府合作，另一方面也反對部分政策，例如移民執法合作。多名市長及國會代表候選人目前將焦點放在生活成本、特區地位及聯邦問責問題，軍事部署並非主要競選議題。

美國公民自由聯盟華府分會(ACLU of D.C.)法律主任米歇爾曼(Scott Michelman)指出，此事件凸顯華盛頓特區自治權的限制。