兇殺降仍藏隱憂 華府青少年犯罪引關注

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)。(路透)

華府 聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)日前出席由大都會警察局(Metropolitan Police Department)第二分局公民諮詢委員會舉辦的會議，並就近期治安與青少年犯罪問題發表談話與回應提問。

第二分局為全華府轄區最大的警分局，範圍自馬里蘭州 邊界延伸至國家廣場(National Mall)一帶。儘管該區整體犯罪率為全市最低，但近月仍發生三起兇殺案，引發關注。這三起案件占今年全市12起兇殺案的25%，比率不容忽視。

其中一起發生於2月11日，兩名男子在Logan Circle一處公寓殺害開門應對的住戶；同日另一起為家庭暴力命案，地點在Glover ParkW街，一名男子殺害一名三個孩子的母親、槍傷其10歲女兒後自盡。另一起則發生於2月5日，為Virginia Avenue一棟建築內的刺殺案件。

會中亦聚焦青少年犯罪問題。近期華府多地再度出現青少年群聚，甚至爆發鬥毆，引發治安疑慮。皮洛重申，呼籲華府議會加強打擊未成年犯罪。她指出，目前其辦公室僅能針對年齡較大的未成年，且限於重大罪行進行起訴。

「像騷擾、遊蕩、酒駕等行為，我們都無法起訴，」她並批評由華府檢察長辦公室(Office of the Attorney General for the District of Columbia)在家庭法院體系中處理的青少年案件，未能達到矯正目的。

在問答環節，一名民眾質疑皮洛與川普總統的關係，以及其對青少年犯罪的強硬立場。皮洛回應指出，執法標準應一致，「如果你持槍傷人，不管你是什麼膚色，都必須負責任。」

皮洛亦透露，她已要求團隊調查2024年至2025年間約50名未滿20歲的兇殺案受害者，以進一步了解青少年暴力問題的現況與成因。