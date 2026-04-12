慶建國250年 可口可樂推出紀念版迷你罐

可口可樂將在全美各州與華府推出美國建國250年紀念版迷你罐，圖為華府版。(可口可樂)

隨著美國今年迎來建國250周年，飲料品牌可口可樂(Coca-Cola)宣布推出一系列紀念版迷你罐，為這一歷史性時刻增添收藏與慶祝意義。

根據公司說法，此次將為全美50州，以及波多黎各與華盛頓特區分別設計專屬迷你罐，每款包裝皆融入各地獨特象徵與文化元素，呈現地方特色。從已曝光的設計來看，各州圖樣各具代表性：維吉尼亞州 採用知名口號「Virginia is for Lovers」，馬里蘭州則以當地著名的螃蟹為主題，而華府 版本則呈現地標Washington Monument。

除了經典可樂產品外，可口可樂也計畫為旗下多個品牌推出紀念包裝，包括Vitaminwater、Smartwater、BodyArmor與Gold Peak，並同步開發客製化瓶身設計，以擴大紀念商品陣容。

公司發言人表示，這些具有收藏價值的迷你罐將自本月起陸續在主要零售通路上架，包括沃爾瑪 (Walmart)與目標百貨(Target)，讓消費者能在日常購物中一同參與這場全國性的慶祝活動。

此次限量包裝不僅展現品牌行銷創意，也結合地方文化與國家歷史，預料將吸引收藏愛好者與民眾關注，成為美國250年慶典中的一項亮點。