維州企業看淡經濟 政策不明壓力增 近半企業主憂心

維吉尼亞州 企業界近期對經濟前景與州府相關政策走向表達憂慮。根據「北維商會(Northern Virginia Chamber)」與顧問公司平克斯頓(Pinkston)發布的最新調查，多數企業主對經濟持悲觀看法，並對州政府與聯邦政策可能帶來的影響感到不安，其中擬向服務業徵收銷售稅的規定，更引發一半企業憂心忡忡。

位於伍德布里奇的家電商店Appliance Connection業者馬提(Marty)表示，當地商業活動近期明顯趨緩。他指出，北維企業過去一年多來持續承壓，先後受到聯邦政策與關稅 衝擊，如今又面臨州與聯邦新政策的不確定性，讓業者對未來更加憂心。

調查顯示，在受訪企業領袖中，最擔心影響公司成長的州議會法案包括：將銷售稅擴及服務業(49%)、廢除「工作權法」(27%)、對高收入者課徵「百萬富翁稅」(18%)、提高最低工資(17%)，以及推動帶薪家庭假與醫療假(13%)。

來自勞登商會(Loudoun Chamber of Commerce)的代表霍華德(Tony Howard)表示，企業界普遍認定政策制定者未必了解企業實際運作，尤其是中小企業面臨的成本壓力與就業影響。阿靈頓商會(Arlington Chamber of Commerce)的貝提斯(Kate Bates)也指出，調查結果反映出各規模企業的共同憂慮。

此外，阿靈頓地區觀光業者亦對州預算中擬議增加旅館稅表示關切。另有政策提案要求全州企業提供最多12周帶薪家庭與醫療假，部分業者稱此舉將提高營運成本，尤其對小型企業負擔更重，並可能轉嫁至消費者。

儘管今年廢除工作權法的提案未送交州長史潘柏格(Abigail Spanberger)簽署，但企業界擔心相關議題未來仍可能再度提出。調查亦顯示，50%的企業領袖認為州議員不了解企業運作，另有41%表示不確定，僅10%認為政策制定者具備足夠理解。

整體而言，約三分之一企業主預期區域經濟將走弱。分析指出，當66%的企業高層預期經濟停滯或衰退，且半數認為政策與實務脫節，顯示政府與企業之間存在明顯落差。

另一方面，華盛頓郵報與喬治梅森大學發布的最新民調顯示，州長史潘柏格的施政滿意度為47%，不滿意度為46%。多數選民認為其「降低生活成本」政策未能有效減輕負擔，甚至可能提高開支。