我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

電價飆升… 馬州用戶月費翻倍難負擔 預計今夏還要漲

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電力公司Pepco為提供馬里蘭州用戶電力的主要公司。(Pepco官方臉書)
電力公司Pepco為提供馬里蘭州用戶電力的主要公司。(Pepco官方臉書)

馬里蘭州多地居民最近打開電費帳單時都對費用高到難以負擔而震驚不已。在蒙哥馬利郡與喬治王子郡，電力公司Pepco的用戶表示，近幾個月電費大幅上升，有些甚至翻倍至每月800至900元。

蒙哥馬利郡議員葛拉斯(Evan Glass)表示，辦公室接獲大量民眾投訴。「這不只是帳單偏高，對許多家庭而言已經到了臨界點。」他說，「我的信箱和電話都被民眾的擔憂淹沒，大家都在問，為什麼會這樣？」

Pepco指出，電費上漲主要源於多項因素，包括能源供應成本提高以及長期基礎建設投資。該公司目前正申請新的費率調漲，預計自今年夏天起，平均每戶每月將增加約12元。Pepco表示，新增收入將用於升級老舊電力系統，包括輸電線路與變電站，以減少停電並提升供電穩定性。

然而，對於許多用戶而言，這樣的解釋仍難以平息不滿，特別是一些人指出自身用電量並未明顯增加。

負責監管電價的馬州公共服務委員會(Maryland Public Service Commission)表示，電費上漲是多重壓力所致。委員波頓(Stephanie Bolton)指出：「立法要求一直是推高公共事業成本的因素之一，而近期新增的是附加費(surcharge)的上升。此外，成本計算方式也有所改變，本質上我們正在償還過去的債務。」

這些附加費、供電成本與配電費用皆可能波動，進而影響最終帳單金額。

隨著民怨升溫，州監管機構將介入審查。馬里蘭公共服務委員會已安排於4月14日與17日舉行線上公聽會，讓民眾在決定是否批准新一輪調漲前表達意見。最終裁決預計將於8月初公布。

面對可能持續攀升的電費，官方建議民眾採取以下措施：檢視用電量與帳單紀錄，確認是否有異常變化；考慮參加「平均帳單計畫」(budget billing)，分攤年度費用；評估節能設備升級或申請相關補助計畫。

馬里蘭州 馬州 電費

上一則

數據中心激增 新州電費去年夏天飆漲20%

延伸閱讀

數據中心激增 新州電費飆漲20%

數據中心激增 新州電費飆漲20%

舊金山屋主做一事 電費省下25%

舊金山屋主做一事 電費省下25%
伊州房屋保險費 3年暴漲50% 每戶多支出近千元

伊州房屋保險費 3年暴漲50% 每戶多支出近千元

醫保漲價福利減 華人質疑「買保險到底有什麼用？」

醫保漲價福利減 華人質疑「買保險到底有什麼用？」

熱門新聞

一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
密西根大學校園內的代表M標誌。(美聯社)

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

2026-04-06 10:26
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北印大官方臉書)

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

2026-04-07 09:53

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相