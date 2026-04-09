電價飆升… 馬州用戶月費翻倍難負擔 預計今夏還要漲

電力公司Pepco為提供馬里蘭州用戶電力的主要公司。(Pepco官方臉書)

馬里蘭州 多地居民最近打開電費 帳單時都對費用高到難以負擔而震驚不已。在蒙哥馬利郡與喬治王子郡，電力公司Pepco的用戶表示，近幾個月電費大幅上升，有些甚至翻倍至每月800至900元。

蒙哥馬利郡議員葛拉斯(Evan Glass)表示，辦公室接獲大量民眾投訴。「這不只是帳單偏高，對許多家庭而言已經到了臨界點。」他說，「我的信箱和電話都被民眾的擔憂淹沒，大家都在問，為什麼會這樣？」

Pepco指出，電費上漲主要源於多項因素，包括能源供應成本提高以及長期基礎建設投資。該公司目前正申請新的費率調漲，預計自今年夏天起，平均每戶每月將增加約12元。Pepco表示，新增收入將用於升級老舊電力系統，包括輸電線路與變電站，以減少停電並提升供電穩定性。

然而，對於許多用戶而言，這樣的解釋仍難以平息不滿，特別是一些人指出自身用電量並未明顯增加。

負責監管電價的馬州 公共服務委員會(Maryland Public Service Commission)表示，電費上漲是多重壓力所致。委員波頓(Stephanie Bolton)指出：「立法要求一直是推高公共事業成本的因素之一，而近期新增的是附加費(surcharge)的上升。此外，成本計算方式也有所改變，本質上我們正在償還過去的債務。」

這些附加費、供電成本與配電費用皆可能波動，進而影響最終帳單金額。

隨著民怨升溫，州監管機構將介入審查。馬里蘭公共服務委員會已安排於4月14日與17日舉行線上公聽會，讓民眾在決定是否批准新一輪調漲前表達意見。最終裁決預計將於8月初公布。

面對可能持續攀升的電費，官方建議民眾採取以下措施：檢視用電量與帳單紀錄，確認是否有異常變化；考慮參加「平均帳單計畫」(budget billing)，分攤年度費用；評估節能設備升級或申請相關補助計畫。