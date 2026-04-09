電價飆升… 馬州用戶月費翻倍難負擔 預計今夏還要漲
馬里蘭州多地居民最近打開電費帳單時都對費用高到難以負擔而震驚不已。在蒙哥馬利郡與喬治王子郡，電力公司Pepco的用戶表示，近幾個月電費大幅上升，有些甚至翻倍至每月800至900元。
蒙哥馬利郡議員葛拉斯(Evan Glass)表示，辦公室接獲大量民眾投訴。「這不只是帳單偏高，對許多家庭而言已經到了臨界點。」他說，「我的信箱和電話都被民眾的擔憂淹沒，大家都在問，為什麼會這樣？」
Pepco指出，電費上漲主要源於多項因素，包括能源供應成本提高以及長期基礎建設投資。該公司目前正申請新的費率調漲，預計自今年夏天起，平均每戶每月將增加約12元。Pepco表示，新增收入將用於升級老舊電力系統，包括輸電線路與變電站，以減少停電並提升供電穩定性。
然而，對於許多用戶而言，這樣的解釋仍難以平息不滿，特別是一些人指出自身用電量並未明顯增加。
負責監管電價的馬州公共服務委員會(Maryland Public Service Commission)表示，電費上漲是多重壓力所致。委員波頓(Stephanie Bolton)指出：「立法要求一直是推高公共事業成本的因素之一，而近期新增的是附加費(surcharge)的上升。此外，成本計算方式也有所改變，本質上我們正在償還過去的債務。」
這些附加費、供電成本與配電費用皆可能波動，進而影響最終帳單金額。
隨著民怨升溫，州監管機構將介入審查。馬里蘭公共服務委員會已安排於4月14日與17日舉行線上公聽會，讓民眾在決定是否批准新一輪調漲前表達意見。最終裁決預計將於8月初公布。
面對可能持續攀升的電費，官方建議民眾採取以下措施：檢視用電量與帳單紀錄，確認是否有異常變化；考慮參加「平均帳單計畫」(budget billing)，分攤年度費用；評估節能設備升級或申請相關補助計畫。
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