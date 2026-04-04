華府餐廳倒閉增4成 中價位受創重

Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府 餐飲業面臨嚴峻挑戰。根據大華盛頓地區餐館協會(RAMW)報告，2025年華府餐廳倒閉數量較前一年增加約39%，其中Foggy Bottom區中價位餐廳受創最嚴重。報告指出，華府超過600家會員餐廳中，有54%銷售額低於2024年，其中每人餐費21至40元的中價位餐廳平均銷售下降21%，在倒閉餐廳中占比達67%。

RAMW執行長湯森德(Shawn Townsend)表示：「推高成本、降低消費的政策最重擊中價位餐廳。這些社區餐廳是地方經濟與社區的支柱，但正在逐漸消失。」

餐館業者指出，2025年43天政府關門造成聯邦員工顧客銳減，而國民兵部署也讓居民待在家中，加上川普政府對牛肉等商品加徵關稅及服務成本上升，使中價位餐廳營收壓力倍增。Tonic at Quigley's餐廳老闆普羅克(Jeremy Pollok)表示，他的餐廳去年營收下降15%，原因包括關稅、政府關門及聯邦裁員帶來的消費不確定性。

此外，華府小費 最低工資逐步提高，也增加業者負擔。「82號倡議(Initiative 82)」原計畫將小費最低工資逐步提高至常規最低工資17.95元，迫使餐廳增加服務費、裁員或降低食材成本。雖然市議會在2025年調整部分規定，但業者仍面臨成本壓力。

消費者行為的改變也加劇困境。烹飪學院講師維拉茲逵茲(Kathryn Velazquez)表示，民眾愈來愈偏好省錢型餐廳，外食頻率下降，中價位餐廳正處於「消失的市場空間」。反觀高端餐廳依賴富裕客群，不受價格敏感度影響，數量逆勢增加。

Foggy Bottom區的Tazza Cafe老闆博朱塔(Mounir Bouzuita)指出，甘迺迪表演藝術中心演出取消與即將封閉，使營收下降，但社區居民仍努力支持餐廳，透過線上行銷吸引居民補足客源。餐飲專家哈賈爾(George Hajjar)也指出，低中收入消費者因通膨減少外食，餐廳必須透過價格策略及社區連結維持營收。

RAMW報告顯示，2025年全市共有122家餐廳開業，比2024年減少21%。Captain Cookie and the Milkman執行長弗蘭西斯(Juliann Francis)呼籲，若華府希望促進餐飲業發展，需要降低小型企業稅負，打造支持性的營商環境，讓業者願意投資、居民與學生受益。

分析指出，中價位餐廳既無低價快餐競爭優勢，也難提供高端餐廳的用餐體驗，加上通膨、關稅及政府政策夾擊，使這類餐廳正面臨消失危機。報告提醒業者，應加強社區連結、創新行銷，並靈活調整菜單與價格，才能維持生存。