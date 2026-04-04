我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

華府餐廳倒閉增4成 中價位受創重

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意...
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐飲業面臨嚴峻挑戰。根據大華盛頓地區餐館協會(RAMW)報告，2025年華府餐廳倒閉數量較前一年增加約39%，其中Foggy Bottom區中價位餐廳受創最嚴重。報告指出，華府超過600家會員餐廳中，有54%銷售額低於2024年，其中每人餐費21至40元的中價位餐廳平均銷售下降21%，在倒閉餐廳中占比達67%。

RAMW執行長湯森德(Shawn Townsend)表示：「推高成本、降低消費的政策最重擊中價位餐廳。這些社區餐廳是地方經濟與社區的支柱，但正在逐漸消失。」

餐館業者指出，2025年43天政府關門造成聯邦員工顧客銳減，而國民兵部署也讓居民待在家中，加上川普政府對牛肉等商品加徵關稅及服務成本上升，使中價位餐廳營收壓力倍增。Tonic at Quigley's餐廳老闆普羅克(Jeremy Pollok)表示，他的餐廳去年營收下降15%，原因包括關稅、政府關門及聯邦裁員帶來的消費不確定性。

此外，華府小費最低工資逐步提高，也增加業者負擔。「82號倡議(Initiative 82)」原計畫將小費最低工資逐步提高至常規最低工資17.95元，迫使餐廳增加服務費、裁員或降低食材成本。雖然市議會在2025年調整部分規定，但業者仍面臨成本壓力。

消費者行為的改變也加劇困境。烹飪學院講師維拉茲逵茲(Kathryn Velazquez)表示，民眾愈來愈偏好省錢型餐廳，外食頻率下降，中價位餐廳正處於「消失的市場空間」。反觀高端餐廳依賴富裕客群，不受價格敏感度影響，數量逆勢增加。

Foggy Bottom區的Tazza Cafe老闆博朱塔(Mounir Bouzuita)指出，甘迺迪表演藝術中心演出取消與即將封閉，使營收下降，但社區居民仍努力支持餐廳，透過線上行銷吸引居民補足客源。餐飲專家哈賈爾(George Hajjar)也指出，低中收入消費者因通膨減少外食，餐廳必須透過價格策略及社區連結維持營收。

RAMW報告顯示，2025年全市共有122家餐廳開業，比2024年減少21%。Captain Cookie and the Milkman執行長弗蘭西斯(Juliann Francis)呼籲，若華府希望促進餐飲業發展，需要降低小型企業稅負，打造支持性的營商環境，讓業者願意投資、居民與學生受益。

分析指出，中價位餐廳既無低價快餐競爭優勢，也難提供高端餐廳的用餐體驗，加上通膨、關稅及政府政策夾擊，使這類餐廳正面臨消失危機。報告提醒業者，應加強社區連結、創新行銷，並靈活調整菜單與價格，才能維持生存。

華府 小費

上一則

Kim & Park律師事務所中文專案服務致力專業細緻法律支援 為委託人權益保駕護航

下一則

路易斯安納州寮國新年活動 汽車衝撞人群 至少15傷

延伸閱讀

洛縣推「Dine Local」 助2.6萬家餐飲業優化

洛縣推「Dine Local」 助2.6萬家餐飲業優化
洛縣衛生安檢 多家華人超市餐廳遭停業

洛縣衛生安檢 多家華人超市餐廳遭停業
洛縣多餐廳爆鼠蟲問題停業整改 華人區多家上榜

洛縣多餐廳爆鼠蟲問題停業整改 華人區多家上榜
紐約傳奇牛排館 開業近200年首開分店

紐約傳奇牛排館 開業近200年首開分店

熱門新聞

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食劵的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿綠卡禁領糧食券 明州、伊州今起上路

2026-04-01 10:13
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿到綠卡禁領糧食券 明州、伊州跟進上路

2026-04-02 02:15

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉