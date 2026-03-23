4州及華府無健保仍將開罰 恐逾千元 最高達每月4908元

麻州是全美少數對無健保民眾開罰的州之一。(麻州健保官網)

儘管聯邦政府自2019年起取消未投保健康保險的罰則，但目前仍有加州 、麻州、新澤西州、羅德島州及華府對未投保者課以罰款，尤其現在正值報稅季，部分居民須繳交無健保 罰款。專家提醒，在上述地區，放棄投保未必能省錢，建議民眾至少購買最低保障或災難型保險，以降低醫療風險與潛在支出。

隨著疫情期間的聯邦健保補助到期，數百萬美國人今年可能選擇不再投保。不過，上述州與華府仍實施「個人共同責任金」(shared responsibility payment)，通常需在報稅時繳納，目的在於鼓勵更多人參與保險體系，以維持整體保費 穩定。

保險顧問指出，罰款金額通常以「固定金額」或「收入比例」兩者擇高計算，並設有上限，一般不會超過當地最低等級健保計畫的費用。整體而言，罰款幅度不低，對家庭財務影響不容忽視。

麻州罰款採收入制，上限依最低ConnectorCare或平價醫療法案(ACA)銅級保費計算。新州則依收入與家庭人數計算，最低為每人695元，最高可達每月4908元，上限為全州平均銅級保費。

羅德島州對未投保者每名成人每月課徵57.92元、未成年28.96元，或收入的2.5%，總額不得超過銅級保費。華府則為每名成人每月795美元、兒童397.5美元，或家庭收入的2.5%，取較高者。

加州2025年未投保者每名成人至少須繳納950元，每名未成年子女為475元，或按收入的2.5%計算，取較高者。一對未投保夫妻可能面臨1900元以上罰款，四口之家甚至可能達2850元以上。

儘管部分民眾為節省開支選擇不投保，但專家普遍指出此舉風險高。以新州為例，每月最低罰款約695元，而銅級保險平均約800元，兩者差距有限。會計師Miklos Ringbauer指出，一次就醫費用加上罰款，往往已高於基本保險支出。

為避免罰款，民眾可申請豁免或購買符合規定的保險。常見豁免包括經濟困難、保費過高、短期失去保險或收入低於報稅門檻等。

此外，目前全美已有超過20個州設有自營保險交易平台，提供地方補助，以彌補聯邦補助縮減的缺口。專家建議，民眾應善用相關資源，審慎評估自身財務與健康需求，在成本與保障之間取得平衡。