春季房市逐漸回溫 華府郊區多重出價再現

春天到了，大華府地區的房市也逐漸升溫。(路透)

隨著春季來臨，房地產市場正式進入傳統旺季。大華府 地區房地產經紀人協會(GCAAR)會長Russell Brazil表示，數周前的冰雪天氣曾延緩春季房市啟動，但目前市場已全面升溫，尤其在郊區，房市呈現「溫熱至火熱」狀態，多重出價情況再度出現。

目前熱門地區集中在維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)與馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)，包括銀泉(Silver Spring)、Burke與Fairfax市等地。

Brazil指出，郊區房市庫存量僅約1.5個月，意味著若沒有新屋釋出，現有房源約六周內就會售罄。相比之下，市場一般認為4至5個月庫存才屬於供需平衡。相較之下，華府市區庫存約為4個月，市場較為均衡。

利率方面，目前房貸利率約在6%左右，成為推動春季交易回溫的主要因素。根據全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors)數據，房價年增約2%，顯示市場處於健康成長狀態。

此外，Brazil提到，本季市場供給量預期增加，而科技產業的發展也帶動房市需求，特別是杜勒斯科技走廊(Dulles Technology Corridor)就業機會大幅增加，進一步刺激購屋活動。

不過，市場仍面臨不確定因素。Brazil表示，如果伊朗戰事升溫導致油價上漲，將推升通膨壓力，進而帶動利率上升，可能影響房市走勢。

華府地區的專家指出，在去年表現平淡之後，無論買家或賣家若能做好準備並掌握市場趨勢，將更具競爭優勢。因此針對當前市場，專家建議買賣雙方採取以下策略：買家應與具競爭力的房仲合作，提出更具吸引力的出價條件，並可考慮提供「售後回租」(rent-back)方案以提高勝算；賣家則應確保房屋整潔、去除雜物並重新粉刷，以最佳狀態上市。

過去五年來，具備良好步行機能的社區以及設有居家辦公空間的住宅，持續為買家最偏好的兩大條件。