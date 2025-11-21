遵守報到20年 馬馬里蘭州亞裔婦人仍遭遣返越南

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍於19日被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)
移民與海關執法局(ICE)逮捕拘留的馬里蘭州亞裔婦女梅莉莎‧陳(Melissa Tran)，經其律師證實，ICE在19日已將其遣返越南。

梅莉莎‧陳出生於越南，1993年以難民身分合法來到美國。她當時約11歲。 之後她和家人獲得綠卡，並逐步在美國扎根。 

2001年，年僅20歲的陳承認從雇主處偷取支票。她之前曾表示，自己當時受到一名控制慾強、具暴力傾向男友的壓力。 她也對盜用行為認罪，支付賠償款並服刑。

移民法庭於2003年對陳發出遣返(removal)命令。 但當時越南拒絕接收1995年前移出的移民，導致她無法被遣返。 因此梅莉莎‧陳被允許繼續留在美國，但需與移民當局定期報到(check-in) 。

她後來與丈夫黃丹尼(Dung "Danny" Hoang)在哈格斯鎮(Hagerstown)經營Nail Palace & Spa美甲沙龍多年。 兩人育有四名子女。 社區人士稱她熱心、勤奮且樂於助人的人。朋友們說她常常幫助新來、不會英文的人。

多年來，陳每年都按時到ICE報到，從未失約。然而今年5月，她在巴爾的摩的一次例行報到時突然被ICE拘留。 在拘留期間，她被轉送到多個設施，包括馬里蘭、路易斯安納、亞利桑 納，最終被關押在華盛頓州的塔科馬(Tacoma)。

在拘留過程中，她形容監禁條件艱苦，包括與多名女性同住一間房、衛生條件差、沒有基本盥洗用品。

支持她的社區發起「Bring  Melissa  Home」運動，她也透過信件與支持者保持聯繫。她的律師與支持者也指出，她多年來遵守報到義務，是社區中有貢獻、負責任的成員。 根據CBS報導，法官最終下令釋放她 ，但她仍可能面臨遣返。

梅莉莎‧陳在10月接受WJZ採訪時表示：「我知道自己做錯了，我會承擔責任。我的孩子必須經歷這件事，對我來說很難理解。為什麼？我們總是說，如果你改變了，你就值得得到第二次機會。」不過，最終她仍遭到遣返。

