華府地鐵紅銀線尖峰增班 周末延長營運

華府都會區交通局推出的2025新版路線圖，將以更直觀設計協助乘客掌握變革。(華府都會交通局官網)

華府 都會區交通局(WMATA)宣布，即日起實施多項地鐵 (Metrorail)服務升級，包括紅銀線尖峰增班、銀線拆分雙支線運營，以及周末全系統延長營運時間。同步推出的2025新版路線圖，將以更直觀設計協助乘客掌握變革。

紅銀線服務升級方面，紅線即日起平日尖峰時段班距，從5分鐘縮短至4分鐘。

銀線將拆分成兩條支線：半數列車行駛Ashburn至Downtown Largo，另半數往返Ashburn與New Carrollton；銀線還將新增尖峰區間車：早高峰增開Wiehle-Reston East至New Carrollton列車；晚高峰增開Stadium-Armory至Wiehle-Reston East列車，此外，Stadium-Armory站將成為銀線轉乘樞紐。

即起周六、周日首班車，提前至清晨6時發車；周五、周六末班車延後至凌晨2時收班。

WMATA總經理克拉克(Randy Clarke)強調：「此次擴充服務未調漲票價，展現我們提升運能與效率的決心。」

2025新版路線圖亮點，則包括銀線以虛線標示分叉路線，月台電子看板將明確顯示終點站。其他變革還包括推出「路線識別標誌簡，如紅線從「RD」改為單字母「R」，讓乘客更易辨識。站名縮寫也全數統一，道路型站名從「Ave.」改為「Av.」，與公車標示一致。

黃線延伸計畫(12月啟用)提前標註，半數列車將從Huntington延伸至Greenbelt。

華府地鐵運量已從2021年疫情 谷底(日均13.4萬人次)回升至日均46萬人次，2025年較去年同期成長16%。交通局主席桑托斯(Valerie Santos)指出，服務擴充配合預算紀律，實現「不加價增班」目標。

6月29日起，WMATA還將同步啟動公車路網改造計畫，詳情可查詢官網：www.wmata.com/betterbus。