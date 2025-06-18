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美國亞太裔歷史文化博物館 8評估委員就職

記者王稚融／馬州報導
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美國前交通部、勞工部長趙小蘭(右一)、國會眾議員劉雲平(右二)主持宣誓儀式。(主辦方提供)
美國前交通部、勞工部長趙小蘭(右一)、國會眾議員劉雲平(右二)主持宣誓儀式。(主辦方提供)

美國國家亞太裔歷史文化博物館評估委員會八位成員日前宣誓就職，他們將負責向總統和國會提出建議，為可能建立國家博物館奠定基礎。

這個跨黨派的委員會成員，分別由國會眾議院議長及少數黨領袖、聯邦參議院多數黨和少數黨領袖任命。名單包括全美亞裔總商會總裁兼首席執行官董繼玲(馬州)、舊金山亞洲藝術博物館榮譽館長許傑(加州)、珠江商場總裁鄺瑛瑛(紐約)、前白宮總統亞太裔顧問委員會執行主任魏郁婷(肯塔基州)、前白宮副政治主任鄭維浩(紐約)、前聯邦眾議員戴維斯(Rodney Davis，伊州)、紐約市前小型企業管理局委員金德彥(Kevin Kim，紐約)、前聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel，加州)。

接下來的幾個月，委員會將與全國各地的美國亞太裔社區接觸，諮詢頂尖專家和機構，有關博物館的選址、成本以及未來運作等議題。

國會亞太裔黨團(CAPAC) 主席孟昭文說，「自建國以來，亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民就為我們的國家做出了寶貴的貢獻，使美國變得更加美好。這段歷史值得世代傳承和頌揚，」她說，因此更應該建立致力於收藏、保存和展示亞太裔豐富歷史的國家博物館。

美國前交通部、勞工部長趙小蘭說，「一座致力於亞太裔美國人歷史和文化的國家博物館，不僅能夠保存和弘揚亞太裔對美國的貢獻，還能教育、啟發和增進人們對亞太裔群體的了解，尤其當今反亞裔情緒、暴力和歧視日益加劇的時代。」

委員會主席董繼玲說：「亞太裔歷史文化博物館評估委員會的成立，可確保亞太裔先輩們貢獻的心血傳承、頌揚，並與子孫後代共享。」

該委員會並宣布由赫瑟林頓 (Krystal Ka'ai Hetherington)擔任執行部主任。委員會將透過聽證會和座談、會議，邀請亞太裔社區代表廣泛參與、討論。

當天出席嘉賓，還包括聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、聯邦參議員金安迪(Andy Kim) ，以及國會眾議員崔映玉、方文思、趙美心等，與美鐵局副主席傑龍、前貿易代表戴琪、前駐尼泊爾大使張之香等人，國會眾議院議長強森(Mike Johnson)也透過視頻向委員會祝賀。

有關該委員會及博物館進一步信息，可查詢：nationalapamuseum.org

美國前交通部、勞工部長趙小蘭主持宣誓儀式。(主辦方提供)
美國前交通部、勞工部長趙小蘭主持宣誓儀式。(主辦方提供)
美國國家亞太裔歷史文化博物館評估委員會主席董繼玲。(主辦方提供)
美國國家亞太裔歷史文化博物館評估委員會主席董繼玲。(主辦方提供)
美國國家亞太裔歷史文化博物館評估委員會成員日前宣誓就職，圖為出席嘉賓及委員會成員...
美國國家亞太裔歷史文化博物館評估委員會成員日前宣誓就職，圖為出席嘉賓及委員會成員。(主辦方提供)

亞裔 眾議員 加州

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