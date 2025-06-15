哈佛經費削減22億 連帶衝擊波士頓都會區GDP

聯邦削減哈佛大學22億經費，報告稱將嚴重衝擊波士頓區經濟。(哈佛大學臉書)

最新經濟影響分析顯示，川普 政府削減聯邦研究經費與緊縮學生簽證 的政策，可能對大波士頓 都會區造成嚴重經濟衝擊。根據經濟建模軟體公司IMPLAN報告，針對哈佛大學的22億元聯邦研究經費削減，將連鎖導致波士頓都會區的「國內生產毛額」(GDP)損失達29億元，且預計1萬5500個工作將受到威脅。

報告指出，受影響的工作包含研究人員與周邊產業勞工，而國際學生減少造成的消費萎縮與企業交易損失，還未計入到該報告內。GDP是Gross Domestic Product的縮寫，意為「國內生產毛額」。

報告主筆、IMPLAN經濟學家馬克森(Bjorn Markeson)說，「這不只是高等教育危機，更是波及整個新英格蘭的波士頓經濟風暴。」

目前哈佛近7000名國際學生，這些學生直接創造1125個工作機會，每年貢獻波士頓GDP達1.8億元。進一步分析顯示：留學生家庭相關支出另支撐了5000個職位，並帶動區域GDP增長7.6億元。此外，企業間(B2B)商業往來創造了1700個工作，為地方GDP貢獻高達2.4億元。

上述報告估算雖屬最糟情境，但馬克森向媒體「Axios」指出，若川普政策遭法院駁回，衝擊可望減輕。不過他警告，經濟影響將有「延遲效應」，完整衝擊需時至少1年才會顯現。