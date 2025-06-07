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華府6/14閱兵 雷根機場班機當晚停起降

特派員黃惠玲／綜合報導
美國陸軍今年成立250周年。(美國陸軍官網截圖)
美國陸軍今年成立250周年。(美國陸軍官網截圖)

為慶祝美國陸軍成立250年，華府將在14日晚間舉行一場閱兵典禮，屆時維吉尼亞州阿靈頓的雷根國家機場(Reagan National Airport，DCA)的航班，將因此暫停一個半小時的起降。此外，閱兵當天機場周圍可能會出現嚴重的道路封閉和交通擁堵，當局呼籲屆時前往DCA的旅客應搭乘地鐵

大華府機場管理局(MWAA)在官網公布，「為配合閱兵路線上的飛機飛行表演，以及隨後的煙火施放，聯邦航空管理局預計將暫停雷根國家機場的航班營運。」機場管理局沒有說明航班將暫停多久，但根據NBC新聞消息來源，6月14日晚上7時30分到9時將實施地面停飛，影響大約116個航班。

雖然MWAA表示，雖然同時段不預期杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)會受到任何影響，但由於閱兵導致該地區空域的所有額外活動，將有可能使杜勒斯機場在6月14日不得不縮減營運。

閱兵活動預定於下午6時開始，煙火表演規畫在晚上9時45分舉行，閉幕音樂會預計當晚10時結束。

MWAA發言人諾薩爾(Crystal Nosal)建議，已預訂6月14日晚上航班的所有旅客，應向航空公司查詢班機行程安排。諾薩爾說，機場在活動期間將保持開放。

諾薩爾說：「我們確實面臨過國慶日煙火表演造成的地面航班延誤問題。因此我們採取了一種應對策略，研究機場如何因應這類情況並擴大調度措施，因為我們預期這次地面延誤的時間將會更長。」

諾薩爾表示，地面停飛的時間長度和受影響航班的數量，屬於聯邦航空管理局的職權範圍，他們正在與航空公司溝通。最終會由聯邦航空管理局做出決定。

諾薩爾補充說，前往DCA的旅客應該搭乘地鐵，因為閱兵當天機場周圍可能會出現嚴重的道路封閉和交通擁堵。

MWAA還表示，強烈不鼓勵在機場停車觀看活動和煙火，因為停車場容量因施工而受限。

這次閱兵將紀念美國陸軍成立250周年，但當天也恰逢川普總統的79歲生日。

此次閱兵將包括6600名士兵、150輛軍用車輛(包括坦克)和50架直升機，並安排「戰鬥機編隊飛越」儀式。陸軍「黃金騎士」跳傘隊也將參與演出，於橢圓形廣場(The Ellipse)空降。

地鐵 華府 維吉尼亞州

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