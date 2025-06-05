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畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

特派員黃惠玲／綜合報導
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18歲的麻州應屆高中畢業生戈梅斯-達席爾瓦，遭ICE探員拘捕。(戈梅斯-達席爾瓦家人提供)
18歲的麻州應屆高中畢業生戈梅斯-達席爾瓦，遭ICE探員拘捕。(戈梅斯-達席爾瓦家人提供)

麻州一名即將參加畢業典禮的18歲高中生，在畢業前一天遭移民局逮捕，引發全美關注。這起事件發生在川普政府加強移民執法的背景下，再度點燃關於移民政策與執法過當的爭議。

18歲的戈梅斯-達席爾瓦(Marcelo Gomes-DaSilva)是米爾福德高中的應屆畢業生。6月1日上午，他與排球隊友開車前往訓練途中，遭移民及海關執法局(ICE)攔檢，隨後被帶走拘留。

戈梅斯-達席爾瓦原定次日要在畢業典禮上表演打鼓，如今卻被關押在移民拘留中心。他的女友倫塔斯(Julianys Rentas)向媒體透露，男友被銬著腳鐐手銬，與30名成年男性關押在一起。

國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，執法人員「原本無意逮捕該青少年」，但因發現其「非法居留」而依法處理。

然而麻州州長·希利(Maura Healey)發表聲明反駁，指ICE已承認該名學生「並非執法目標、無犯罪記錄、對社區不構成威脅」，希利要求當局「立即放人」。

ICE解釋稱，當天原本要逮捕的是該名學生的父親戈梅斯-佩雷拉(Joao Paulo Gomes-Pereira)，並指控其「多次在住宅區超速駕駛危及公共安全」，但ICE未說明為何連帶拘留其子。

戈梅斯-達席爾瓦的辯護律師奈斯(Robin Nice)說，當事人7歲時合法入境美國，是品學兼優的學生，參與學校樂隊和教會活動，完全不符合拘留條件。奈斯律師將在6月6日的聽證會上為其申請保釋。

這起事件發生在川普政府大力收緊移民政策之際，麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)嚴厲批評：「這與公共安全無關，純粹是川普政府的殘忍作風。」

米爾福德學區總監麥金泰爾(Kevin McIntyre)表示，近期已有多名學生家長遭ICE拘留，校方將全力支持受影響家庭。當地社區也發起連署，要求釋放戈梅斯-達席爾瓦。

目前該名學生仍被關押在ICE拘留中心，等待移民法庭審理。

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