遏制暴力事件 馬州蒙郡公校強化懲處

馬里蘭州 蒙哥馬利郡公立學校 (MCPS)因應近期發生炸彈威脅、校園武器事件及教職員遭襲等暴力事件激增，正全面修訂學生紀律政策，自今秋起，觸犯最嚴重行為的學生將面臨長期停學甚至開除處分。

更新後的「行為準則」將威脅與暴力行為重新歸類為第4級或第5級違規，此乃該學區 新規中最嚴重的紀律處分類別。發布炸彈威脅、肢體攻擊教職員或攜帶武器入校等行為，將做出最嚴厲懲處。

此項改革源於本學年多起驚人事件。貝塞斯達-切維蔡斯高中(Bethesda-Chevy Chase High School)2月曾一周內兩度封鎖校園，首次因校區附近傳出槍聲，第二次則因有學生攜帶軟氣槍到校。這類威脅過往被視為輕微違規，新規則列入嚴懲類別。

MCPS去年有多達221起武器相關事件，比前年增加11%；炸彈威脅案件亦有相似增幅。官員稱，強化處分對扭轉惡化趨勢至關重要。MCPS計畫6月啟動行政人員培訓，確保新政策在逾200所學校一致執行。

更新版學生手冊將於2025-26學年8月開學前發放至各家庭。學區雖強化紀律立場，但仍致力支持學生，持續提供諮詢服務、行為介入計畫及替代學習方案。

MCPS期盼新政策能重塑校園安全穩定。隨著培訓完成及家校溝通展開，當局表明目標明確：保護學生、支援教育者，確保課堂始終是安全的學習環境。