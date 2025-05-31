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華府地鐵新支付系統啟用 即起可直接刷信用卡搭乘

特派員黃惠玲／綜合報導
華府地鐵即日起可使用信用卡或金融卡感應支付搭乘費。(華府Metro官網)
華府地鐵即日起可使用信用卡或金融卡感應支付搭乘費。(華府Metro官網)

華府地鐵系統(Metro)宣布即日起啟用全新支付系統，乘客今後只需在進出站閘門直接感應信用卡或金融卡即可搭乘地鐵，亦可透過Apple Pay、Google Pay等行動支付綁定信用卡的智慧型手機付款。

雖然現行SmarTrip交通卡仍可繼續使用，但新系統將讓本地居民與遊客無需購卡即可暢行地鐵網絡。地鐵總經理克拉克(Randy Clarke)透露，今年稍晚還將開放信用卡支付公車費與停車費。

地鐵官方提醒，使用信用卡付款必須「同卡進出」，即乘客須以同一張信用卡完成進站與出站感應。「就像SmarTrip卡必須同卡進出，信用卡支付也採相同規則，」克拉克說明，「無論用手機或智慧手錶支付，民眾應該能快速適應。」

需特別注意的是，若乘客持有雇主補助的SmarTrip卡，或使用長者優惠卡等特殊折扣卡種，仍需繼續使用實體交通卡才能享有優惠，因這些福利無法與信用卡綁定。此外，公車與地鐵轉乘優惠目前也僅限SmarTrip卡適用。

地鐵公司列舉相容的行動支付包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Fitbit Pay與Garmin Pay。雖然多方消息指出信用卡支付系統其實已於日前悄悄上線，地鐵28日仍在杜勒斯機場站舉行啟動「感應、乘車、暢行」(Tap. Ride. Go.)官方發布會。

華府大都會機場管理局執行長波特(Jack Potter)表示，杜勒斯與雷根國家機場啟用信用卡支付，將鼓勵更多訪客選擇地鐵。他坦言外地旅客過去常因不熟悉SmarTrip卡購票流程卻步，「交通卡某種程度上形成使用障礙，現在終於有了簡單方便的替代方案。」

針對支付安全疑慮，克拉克表示，「所有系統都經過銀行與信用卡機構的合規認證，具備完善的資安防護機制，認證標準與現行自動售票機完全相同。」

地鐵 行動支付 華府

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