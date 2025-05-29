我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

加強宵禁、舉辦活動 華府青少年犯罪率降

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

華府大都會警察局(MPD)局長史密斯(Pamela Smith)表示，警方透過加強青少年宵禁執法與舉辦正向活動雙管齊下，在國殤日長周末成功降低青少年犯罪率，不過，仍有多起致命槍擊案傳出，治安隱憂未除。

根據MPD統計，國殤日長周末共查獲13起青少年違反宵禁案件，其中六起發生於周五至周六晚間，五起在周六至周日，另有兩起於周日至周一。多數違規事件集中於U街娛樂區，涉案青少年主要來自華府本地及馬里蘭州。

警方表示，除宵禁違規外，週末共逮捕六名青少年，其中一名16歲少年因於周一凌晨襲警遭拘提。值得關注的是，新實施嚴格宵禁的The Wharf濱水區未傳出任何青少年違規事件。

史密斯特別指出，班尼克爾娛樂中心周末舉辦的青少年活動吸引近700人參與。活動包含NBA季後賽觀賽派對、音樂表演及互動遊戲等，成功提供青少年正向休閒選擇。

史密斯說，目前華府宵禁時間為周末午夜12時與平日晚間11時，但The Wharf於紀念日周末就實施下午5時起的強化宵禁。據悉，市長包瑟正研擬全面提前宵禁時段。

儘管青少年犯罪有所改善，華府國殤節周末仍不平靜。周五至周一共發生七起兇殺案，周二再添兩起，治安亮起紅燈。

史密斯分析，近期槍擊多屬「熟人間的針對性衝突」，與過往幫派火拚性質不同。「當人們選擇用槍枝而非對話解決爭端，悲劇就難以避免。」她向社區喊話：「我們必須共同建立更有效的衝突化解機制。」

宵禁 華府 槍擊

上一則

費城國殤日深夜爆槍擊2死9傷 警：至少有3槍手

下一則

國殤長周末 芝槍擊案16年來最低 仍釀4死

延伸閱讀

NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉

NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉
NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬延長賽逆轉尼克

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬延長賽逆轉尼克
MLB／山本由伸7局無失分勝投飛了 道奇延長賽中止4連敗

MLB／山本由伸7局無失分勝投飛了 道奇延長賽中止4連敗
喬州孕婦腦死 醫院續命3個月待產 家屬不滿

喬州孕婦腦死 醫院續命3個月待產 家屬不滿

熱門新聞

由於招生數銳減，賓州大將關閉包括申南戈(Shenango)等七個校區。(賓州大申南戈校區臉書)

招不到學生？賓州大關閉7校區

2025-05-27 14:10
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
數十位華人出席了俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄州議會提案禁中國公民買房 華人湧入聽證會反對

2025-05-22 10:35
愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）

2歲童獨留高溫車內大哭 華婦被捕

2025-05-26 20:02
哈丁穿著仿冒執法人員的製服越獄 。(美聯社)

強暴殺人重罪 「歐扎克魔鬼」前警長越獄引恐慌

2025-05-27 20:16
維州TJ高中為全美知名的菁英高中。(本報檔案照片)

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

2025-05-22 10:06

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃