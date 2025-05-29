加強宵禁、舉辦活動 華府青少年犯罪率降

華府 大都會警察局(MPD)局長史密斯(Pamela Smith)表示，警方透過加強青少年宵禁 執法與舉辦正向活動雙管齊下，在國殤日長周末成功降低青少年犯罪率，不過，仍有多起致命槍擊 案傳出，治安隱憂未除。

根據MPD統計，國殤日長周末共查獲13起青少年違反宵禁案件，其中六起發生於周五至周六晚間，五起在周六至周日，另有兩起於周日至周一。多數違規事件集中於U街娛樂區，涉案青少年主要來自華府本地及馬里蘭州。

警方表示，除宵禁違規外，週末共逮捕六名青少年，其中一名16歲少年因於周一凌晨襲警遭拘提。值得關注的是，新實施嚴格宵禁的The Wharf濱水區未傳出任何青少年違規事件。

史密斯特別指出，班尼克爾娛樂中心周末舉辦的青少年活動吸引近700人參與。活動包含NBA季後賽觀賽派對、音樂表演及互動遊戲等，成功提供青少年正向休閒選擇。

史密斯說，目前華府宵禁時間為周末午夜12時與平日晚間11時，但The Wharf於紀念日周末就實施下午5時起的強化宵禁。據悉，市長包瑟正研擬全面提前宵禁時段。

儘管青少年犯罪有所改善，華府國殤節周末仍不平靜。周五至周一共發生七起兇殺案，周二再添兩起，治安亮起紅燈。

史密斯分析，近期槍擊多屬「熟人間的針對性衝突」，與過往幫派火拚性質不同。「當人們選擇用槍枝而非對話解決爭端，悲劇就難以避免。」她向社區喊話：「我們必須共同建立更有效的衝突化解機制。」