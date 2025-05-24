馬州切薩皮克灣生蠔量 20年增逾3倍

馬里蘭州切薩皮克灣的生蠔正蓬勃繁衍。(切薩皮克灣基金會臉書)

根據馬里蘭州 自然資源廳與馬里蘭大學環境科學中心的評估，過去20年間，馬州 切薩皮克灣(Chesapeake Bay)的生蠔數量從2004年的24億隻，增長至2024年的76億隻成蠔，外加50億隻幼蠔，總數達120億隻的生蠔數量，等於比2024年時激增逾三倍。

馬大環境科學中心教授威爾伯格(Mike Wilberg)指出，「整個切薩皮克灣大部分區域的生蠔數量都在增加，過去五年僅少數區域出現數量下滑。」

專家指出這項成果歸功於多重因素：大規模生蠔修復計畫的推動、多年來有利環境條件促成的自然繁殖盛況，以及2018年起實施的捕撈限制措施。約十年前，馬里蘭州議會通過法律要求至少每兩年進行一次資源評估，包含生蠔總量與可持續捕撈率的科學計算。該評估需經獨立專家審查，被公認為全美最先進的生蠔資源評估系統。

其中約十年前設立的大規模修復保護區，為幼蠔成長提供了助力。這些保護區是禁止採捕生蠔的指定區域，確保這些幼蠔能不受干擾生長。

切薩皮克灣基金會(CBF)不僅促成此立法，更持續倡導以評估數據作為馬里蘭公共生蠔漁業管理基礎。自然資源廳的持續監管對應對疾病爆發與捕撈壓力等威脅至關重要，同時能維持灣區 及支流保護區的發展動能。

基金會表示，「生蠔不僅是淨化水質、支撐數百物種的關鍵物種，更維繫本州經濟與文化命脈。2018年以來保守的漁業管理政策已使捕撈量趨於穩定甚至增長。若希望未來數量持續倍數成長，維持以科學數據為基礎的管理模式將是關鍵。」

馬州自然資源廳貝類部門主任朱迪(Chris Judy)說，「我們最新開發並啟動了東部灣項目，旨在協同三大關鍵生蠔領域，即包括保護區、漁業和水產養殖，以實現該區域生蠔資源修復。憑藉當前及未來的持續投入，我們期待取得更大進展。」