我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

在中國武漢的農村長大的張鵬亮(Peter Chang)，年輕時進入了烹飪學校，畢業後曾在豪華郵輪上掌廚，2000年代初期更曾為中國前國家主席胡錦濤做菜，後來成為中國駐美大使館的廚師，現在他則是在美國擁有18家餐廳的大華府地區餐飲業名人。

張鵬亮接受華府地區WTOP電視台訪問時，談及他2003年從大使館出走的經歷。他說，當年原應返回中國，但決定留在美國以為家人提供更好的生活。於是，他與妻子麗莎(Lisa)及他們時為青少女的女兒莉迪亞(Lydia)一起從大使館逃出。

「我和家人當時非常害怕，因為不知道未來會發生什麼事，」他透過翻譯，在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)的餐廳「Q by Peter Chang」受訪時說道。他們幾乎把所有的東西都留在了大使館，包括護照。

張鵬亮表示，在接下來的幾個月，他在餐館打工賺錢，並使用化名避免被中國官員發現，「我害怕別人會認出我們。」

他回憶，當他在維吉尼亞州阿靈頓China Star餐廳工作時，有美食評論家打聽他的消息，他隨後就離開了餐廳。「當時我們不開車，因為必須躲藏。所以生活變得非常簡單，就只是往返房間和廚房間，」張鵬說。

在定居華府前，張鵬亮曾住在多個城市和州。2011年，他在維吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)開設了「張鵬亮中國燒烤店」(Peter Chang China Grill)第一家餐廳。從那之後，他與商業夥伴李詹(Gen Lee，音譯)，一起將事業擴展到里其蒙德(Richmond)、維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、弗雷德里克斯堡(Fredericksburg)、阿靈頓以及馬州的羅克維爾(Rockville)。

張鵬亮直到最近幾個月他才拿到綠卡。如今行動更自由後，張鵬亮已準備好安排度假行程，今年更首度前往加拿大滑雪。

他目前正在研究Amish市場，以了解可在餐廳使用哪些農產品，同時準備在費城郊外的金普魯士鎮(King of Prussia)開設一家新餐廳。此外，他還計畫將業務擴展至新澤西州和波士頓。

張鵬亮說，聆聽顧客意見，從社區中學習哪些菜品受歡迎、哪些不受歡迎，是他成功的關鍵，「走出廚房與顧客交流，了解他們對食物的喜惡非常重要。」

盡管如此，有些菜色需要時間讓顧客接受，但他不會大幅修改菜單，因為「你不能拋棄自己最擅長的東西，」張鵬亮說。

他稱自己沒有接受西方教育，也不會說英語，還好女兒莉迪亞接下了行銷、公關工作，女兒現在擔任餐廳執行長。

擔任廚師這麼多年，令他最自豪的時刻，是分別在2015年與2020年入選詹姆斯比爾德基金會(James Beard Foundation)的美國最佳廚師(中大西洋地區)準決賽名單。

張鵬亮(右)跟妻子Lisa、女兒Lydia。(Q by Peter Chang餐...
張鵬亮(右)跟妻子Lisa、女兒Lydia。(Q by Peter Chang餐廳臉書)
張鵬亮。(Q by Peter Chang餐廳臉書)
張鵬亮。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

維吉尼亞州 大使館 華府

上一則

亞城市長狄更斯 啟動競選連任活動 爭取支持

延伸閱讀

川普與軍方合辦今夏活動 金主獲許諾捐款可獲「專屬VIP待遇」

川普與軍方合辦今夏活動 金主獲許諾捐款可獲「專屬VIP待遇」
馬州Walker Mill國中師生 參訪華府僑教中心

馬州Walker Mill國中師生 參訪華府僑教中心
華府台聯300多人歡慶母親節 溫馨滿滿

華府台聯300多人歡慶母親節 溫馨滿滿
「傳奇2.0」音樂劇橙縣登場 掌聲如雷

「傳奇2.0」音樂劇橙縣登場 掌聲如雷

熱門新聞

長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

2025-05-14 12:30
威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）

阻ICE執法 威州女法官遭大陪審團起訴 最高可關6年

2025-05-14 08:52
奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

攀岩墜谷3同伴死 他重傷花數十小時找到電話報警

2025-05-14 19:48
警方突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。(google map)

新州水療中心暗藏賣淫 警查獲絨毛泰迪熊藏60萬現金

2025-05-16 18:15
芝加哥士兵球場的碧昂絲演唱會，因狂風暴雨延遲了至少兩小時開唱。(士兵球場氣候監視攝影機截圖)

芝93度高溫破64年紀錄後雷暴橫掃

2025-05-16 10:05
圖中的華府華埠多家華人商家都將被迫於7月1日前搬離，以利新建豪華酒店。(拯救唐人街聯網截圖)

消失中的華府華埠 為建酒店 2華商被迫7/1遷離

2025-05-14 09:58

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加