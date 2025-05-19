曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

在中國武漢的農村長大的張鵬亮(Peter Chang)，年輕時進入了烹飪學校，畢業後曾在豪華郵輪上掌廚，2000年代初期更曾為中國前國家主席胡錦濤做菜，後來成為中國駐美大使館 的廚師，現在他則是在美國擁有18家餐廳的大華府 地區餐飲業名人。

張鵬亮接受華府地區WTOP電視台訪問時，談及他2003年從大使館出走的經歷。他說，當年原應返回中國，但決定留在美國以為家人提供更好的生活。於是，他與妻子麗莎(Lisa)及他們時為青少女的女兒莉迪亞(Lydia)一起從大使館逃出。

「我和家人當時非常害怕，因為不知道未來會發生什麼事，」他透過翻譯，在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)的餐廳「Q by Peter Chang」受訪時說道。他們幾乎把所有的東西都留在了大使館，包括護照。

張鵬亮表示，在接下來的幾個月，他在餐館打工賺錢，並使用化名避免被中國官員發現，「我害怕別人會認出我們。」

他回憶，當他在維吉尼亞州 阿靈頓China Star餐廳工作時，有美食評論家打聽他的消息，他隨後就離開了餐廳。「當時我們不開車，因為必須躲藏。所以生活變得非常簡單，就只是往返房間和廚房間，」張鵬說。

在定居華府前，張鵬亮曾住在多個城市和州。2011年，他在維吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)開設了「張鵬亮中國燒烤店」(Peter Chang China Grill)第一家餐廳。從那之後，他與商業夥伴李詹(Gen Lee，音譯)，一起將事業擴展到里其蒙德(Richmond)、維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、弗雷德里克斯堡(Fredericksburg)、阿靈頓以及馬州的羅克維爾(Rockville)。

張鵬亮直到最近幾個月他才拿到綠卡。如今行動更自由後，張鵬亮已準備好安排度假行程，今年更首度前往加拿大滑雪。

他目前正在研究Amish市場，以了解可在餐廳使用哪些農產品，同時準備在費城郊外的金普魯士鎮(King of Prussia)開設一家新餐廳。此外，他還計畫將業務擴展至新澤西州和波士頓。

張鵬亮說，聆聽顧客意見，從社區中學習哪些菜品受歡迎、哪些不受歡迎，是他成功的關鍵，「走出廚房與顧客交流，了解他們對食物的喜惡非常重要。」

盡管如此，有些菜色需要時間讓顧客接受，但他不會大幅修改菜單，因為「你不能拋棄自己最擅長的東西，」張鵬亮說。

他稱自己沒有接受西方教育，也不會說英語，還好女兒莉迪亞接下了行銷、公關工作，女兒現在擔任餐廳執行長。