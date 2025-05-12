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維州長楊京 否決數據中心須披露環評報告

特派員黃惠玲／綜合報導
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維州州長楊京日前否決了一法案。該法案要求數據中心申請者及能源公司，必須披露項目產生的噪音與環境影響評估報告。(美聯社)
維州州長楊京日前否決了一法案。該法案要求數據中心申請者及能源公司，必須披露項目產生的噪音與環境影響評估報告。(美聯社)

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)日前否決了一項獲得兩黨支持的法案。該法案原要求數據中心申請者及能源公司，必須向地方政府披露項目產生的噪音與環境影響評估報告。

根據該法案內容，數據中心選址申請方須提交場址評估報告，檢視距物業500呎範圍內對居民區與學校的噪音影響。法案同時授權地方政府要求申請者提交場址評估，分析數據中心對水資源、農業用地、公園、歷史遺跡及森林地的潛在影響。

該法案HB1601由民主黨籍州眾議員湯瑪斯(Josh Thomas，威廉王子郡)提出，其稱此為弗州首部數據中心改革法案。

湯瑪斯透過聲明表示，「楊京州長無視社區訴求，執意推動威脅我們家園、學校、電網、自然資源、歷史瑰寶與生活方式的無節制數據中心開發，令人極度失望。」

楊京於否決聲明中指出，該法案限制地方裁量權且製造不必要繁文縟節。他還提到，「儘管立法初衷良善，但此法案對最了解自身需求的社區強加一刀切標準。」

近年雲端運算與人工智能快速發展，使數據中心需求激增。僅北維吉尼亞州最西部的郡就建有超過300座數據中心。

湯瑪斯表示，他仍將持續推動該議題，並稱「今日絕非終點，而是起點。HB1601已成功凝聚弗州跨黨派立法者支持真正的數據中心改革，此勝利將成為未來基礎。我將繼續為威廉王子郡西部居民奮戰到底。」

雲端運算與人工智能快速發展，使數據中心需求激增。(pexels)
雲端運算與人工智能快速發展，使數據中心需求激增。(pexels)

維吉尼亞州 眾議員 人工智能

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