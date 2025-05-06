國民黨駐美總支部期中會 華府圓滿落幕

國民黨海外部主任陳以信專題演講。(主辦方提供)

中國國民黨 駐美總支部第30屆委員會期中會日前在華府 順利落幕，來自全美各地四個支部的20多個分部和加拿大多倫多的黨分支部100多位代表出席。大會以「團結同志 、革新黨務、面對挑戰、開創新局」為中心議題。

國民黨總支部期中會每四年召開一次，這是12年後回到華府召開，由與傳統僑社互動良好的美京分部常委陳惠青擔任召集人，中評委巫和怡，華府學生學人分部、巴爾的摩分部、中山分部，以及黃埔同學會、華府台聯會、三民主義大同盟、工學會、中華商會、南投鄉親會等泛藍團體代表參與。

首日開幕式分別聽取國民黨海外部主任陳以信、國民黨駐美代表秦日新大使、及名教授翁履中博士的專題演講，以及各分支部的黨務報告。

本次會議的議題討論，涵蓋了國內政局分析、預算僵局、美中台關係、國防預算挑戰、國民黨的現狀與挑戰、以及海外支部的整合與發展等多個議題。會議中討論了國內政治對立、預算審查問題、台灣對中國大陸的經濟依賴、國防預算的增加要求、國民黨的革命精神、海外僑胞的角色等。