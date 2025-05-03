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華府The Wharf 賣給加拿大退休基金

特派員黃惠玲／綜合報導
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被譽為復興華盛頓特區濱水地區的兩大開發項目的「碼頭區」(The Wharf)與「國會河濱區」(Capitol Riverfront)，其中「碼頭區」近日已出售給一家加拿大退休基金。

開發這個沿華盛頓運河延伸一哩長項目的開發商Hoffman & Associates，與合作夥伴Madison Marquette，已將所有權轉讓給股權夥伴：加拿大公共部門投資委員會(The Public Sector Investment Board)。

Hoffman & Associates的創辦人兼主席霍夫曼(Monty Hoffman)表示，「對於The Wharf是我們改變角色的時機。我們完全信任我們的合作夥伴能延續我們對The Wharf 的共同願景，同時我們也將繼續在華府都會區(DMV)及其他地區拓展更多社區項目。」

Hoffman & Associates目前正在維吉尼亞州Falls Church、Richmond，以及北卡羅來納州的洛麗(Raleigh)參與多個大型開發案。該公司也正於Buzzard Point進行一個前期開發項目，該項目包含兩棟住宅樓、辦公空間、零售商店以及一座公共公園。

碼頭區第二期、也是最後一期的開發已於2022年完工，讓整個濱水開發面積突破300萬平方呎。如今The Wharf擁有超過75間餐廳與零售商店、數個現場娛樂場館、七棟公寓與住宅大樓、四家飯店，以及數座具特色的新辦公大樓。

零售商 加拿大 維吉尼亞州

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