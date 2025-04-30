馬州詐騙頻傳已逮捕2嫌 1受害民眾損失70萬

威廉王子郡一民眾，誤信電腦彈窗稱被駭而損失4萬元。(pexels)

喬治王子郡警方表示，該郡居民屢遭詐騙，累計金額至少100萬元。尤其最近幾周，有兩起案件逮捕了嫌疑人，其中一名受害者損失高達70萬元，另一名男子損失約4萬美元。這兩起事件雖無關聯，但詐騙手法相似。

被騙4萬的該郡男居民表示，「那天早上我正在用電腦工作，突然跳出一個提示說我的電腦被駭了，」就在他依照對方要求把錢交給上門的快遞員時，警方逮捕了47歲的車手、紐約市 居民Gyoung Lee，當時這名李姓嫌犯是第二次來到受害者家中，原本以為能拿到更多現金。

「我當時面對的是一群可以稱之為『邪惡天才』者，」這名受害者表示，他同意接受採訪，但要求匿名，「那時候，我還以為自己是在保護那些錢。」

他曾在電話中與自稱微軟員工的人、另一名聲稱來自銀行的人，以及一名冒充聯邦官員的女性交談。期間，他多次試圖質疑並要求對方提供身分細節。受害男子回憶，「我有一次直指，『你們這完全就是騙子的手法』，但對方用一套流利的話術說服了我」。

每次騙子都會提供虛假的員工編號或其他聽起來頗具說服力的回答。事後回想，其實自己忽略了期間的危險信號。例如「稱如果我通過這些設備進行的任何通訊都可能被他人竊聽，還警告我不要和朋友談論此事，甚至不要上網搜索與銀行相關的詐騙信息，」他說。「這顯然是個明顯的危險信號。」

警方表示，受害者不分老少、貧富，教育水平也各不相同。喬治王子郡警察局金融犯罪部門負責夸爾雷斯(John Quarless)警長說，「只要有人向你要錢、身份信息或密碼，那就是危險信號。」他提到，「他們會營造一種緊迫感和保密性，不讓你與任何人談論此事。我建議大家放慢節奏，掛斷電話，找朋友商量，聯繫銀行或當地執法部門諮詢，讓我們來協助處理。」

全國各地都有人成為詐騙目標。在涉及損失70萬元的馬州 案例中，25歲的俄亥俄州 葛洛夫城(Grove City)居民Parmveer已被逮捕。夸爾雷斯表示，「很多受害者感到難堪而不願報案，但無論掌握多少信息，我都鼓勵他們報警。」

但他也承認，重建受害者的信任需要時間，尤其是當騙子冒充政府官員時。不幸的是，「我們很少能追回這些錢，尤其在調查初期階段，」夸爾雷斯說，「一旦你給他們更多錢，他們就會再次聯繫你，用緊迫感逼你繼續轉帳。」

損失4萬美元的受害者告訴華府地區的WTOP電台，他希望自己的經歷能引起他人共鳴，避免更多人遭受詐騙帶來的麻煩、損失和羞辱，「如果你看到電腦上有彈出窗口，一定要馬上關掉電腦，和朋友聊聊或報警，或親自去銀行查證，同時千萬不要在電話中透露任何個人信息。」