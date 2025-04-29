馬州破獲假結婚 助120無證客拿綠卡 獲利400萬

美國公民及移民服務局宣布，破獲假結婚騙取綠卡案，並逮捕4名涉案者。(USCIS影片截圖)

聯邦移民 當局和國土安全部調查人員表示，他們破獲了一起詐騙案，案件中的美國公民 通過假結婚，以幫助超過120個無證移民獲得綠卡 和其他移民福利。

當局將此行動命名為「廉價新娘行動」(Operation Bargain Brides)，但據稱涉案的外國公民為欺騙移民系統支付了高昂費用。

官員們在巴爾的摩美國公民及移民服務局辦公室舉行的新聞發布會上表示，上月已有四名居住在紐約和新澤西的美國公民被捕。「這些人不僅策畫假結婚，還從中大肆牟利，每安排一樁婚姻就向外國公民收取2萬至4萬元不等的費用，估計非法獲利達400萬元，」馬里蘭州國土安全調查處特別主管麥卡錫(Michael McCarthy)表示。

馬州聯邦檢察官辦公室日前宣布，大陪審團已起訴這四名涉嫌策畫該騙局的主謀。其中三人來自紐約，包括65歲的祖蘭(Ella Zuran)、74歲的西格爾(Tatiana Sigal)和41歲的特卡奇(Alexandra Tkach)，還有來自新澤西州的33歲霍珀(Shawnta Hopper)。

這四人均被指控共謀實施簽證和婚姻欺詐。

麥卡錫說，「我們的特工發現了100多起通過假結婚尋求移民福利的案例，美國公民及移民服務局已拒絕了由這些外國公民提交或為其利益提交的100多份申請。」

消息人士稱，這四名被告被控誘使馬州等地的美國公民與居住在美國(部分在蒙哥馬利郡和喬治王子郡)的外國公民假結婚以獲取報酬。

祖蘭、西格爾、特卡奇和霍珀每人面臨最高五年監禁。

據信該騙局始於2022年。上周有十名外國公民(均為男性)在巴爾的摩美國公民及移民服務局辦公室被捕。另有數十人面臨逮捕。