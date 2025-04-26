經濟不穩定 華府地鐵沿線租賃市場競爭激烈

華府區地鐵沿線的公寓租賃市場，目前是全國競爭最激烈的市場之一。(華府Metro系統官網)

根據RentCafe的數據，華府 區地鐵沿線的公寓租賃市場，目前是全國競爭最激烈的市場之一，平均租金同比上漲8%，租客搜索量連續五個月位居榜首。

不穩定的經濟狀況極大地推動了這種需求。更多出售房屋的業主選擇租房而非再購置房產；目前租房的潛在買家也選擇繼續租房而不買房；而新建公寓的供應卻相對有限。這使得任何想在華府租房的人都很難找到合適的房源。

北維吉尼亞州Redfin房仲費里斯(Matt Ferris)說，「我有一位客戶因為要賣房，想在維也納地區(Vienna)租一套房子。我們預約了看房，房源代理打電話給我說，『告訴你一聲，我已經收到20份申請了。你來看了可能也是浪費時間。』」

他的客戶感興趣的這套聯排別墅靠近地鐵站 ，這說明了優越的地理位置會如何推高需求。不過Redfin的3月份報告顯示，平均每套出租公寓會收到七份租賃申請。

更多潛在購房者也選擇繼續租房。3月份華府地鐵沿線的續租率，達到59%的歷史新高，這也給空置房源帶來了壓力。

讓更多潛在買家觀望的不僅僅是更高的房貸利率和上漲的房價 ，還有整體的經濟不確定性。

費里斯說，「我有好幾個客戶推遲了購房計畫，他們說在承擔房貸前需要先看看經濟形勢如何發展。他們寧願在最壞的情況下拖欠房租也不願拖欠房貸。」

儘管更多租客選擇續租，更多業主選擇出租房屋，華府地區的房屋銷售市場仍然強勁。房源服務網站Bright MLS稱，3月份房地產經紀人帶潛在買家看房的次數增加了40%，待完成房屋銷售量比上漲了42.1%。不過掛牌出售的業主也更多了，3月份華府的新掛牌房源同比提高了19.2%。

費里斯預測，華府的房屋銷售最終會放緩，房價漲幅也會趨於溫和，但原因不只是借貸成本或房價過高。他說，「除此上述因素之外，還有政府效率部的裁員問題，還有復工的問題，還有已經被裁員的人，還有擔心被裁員的人。所以我覺得，房市的『烏雲』越來越多了。」