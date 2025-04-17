聯邦砍預算 華府恐招聘凍結 停發加班費

華府市長包瑟呼籲國會恢復會期後，盡快通過華府全額預算案。(市長臉書)

儘管華府居民已經知道該區將因國會3月削份減預算而大幅縮減開支，但直到華府市長包瑟15日發布具體方案，民眾才了解到其中將包括員工聘雇暫停、停發加班費、停止加薪等措施。

這次的經費削減幅度顯著，波及多個特區政府機構，具體措施包括：凍結新員工招聘、暫停4月27日後加班費核發、中止加薪與獎金發放，此外，職位晉升也將暫停。

華府官員透露，市行政長官須於4月25日前向市長提交建議，內容涉及強制員工無薪休假，以及暫時關閉部分政府設施。此外，市行政長官可能採取其他相關行動，包括裁員與提前終止合約、租約或補助協議。

各機構可透過申請豁免避免部分削減。包瑟政府表示將逐案審查豁免請求，並就是否批准提出建議。

華府政府雖以地方稅收運作，但其預算仍受國會管控。為緩解部分衝擊，特區官員本周告知國會，擬援引2009年法律授權，將2025財年地方資金撥款「總額提升不超過2024財年預算及財務計畫的6%」。

包瑟說，「此舉僅是權宜之計，並未根本解決問題，」她呼籲國會進一步行動，指出此調整仍將導致「數億元資金滯留銀行，無法用於特區居民的關鍵服務」。

這波預算危機始於3月，當時國會眾議院 通過的聯邦政府撥款法案，迫使華府退回2024財年支出水平，實質削減現行預算高達11億元。包瑟曾對此發起強力國會遊說試圖阻止，警告此舉將導致教師與警察裁員等全面性即時削減。

參議院雖通過含削減條款的撥款案，但隨即提出單獨法案試圖恢復華府全額預算。該修正案需送回眾議院表決，然而此修正案迄今仍未排入議程討論。

國會眾議院預計4月28日結束休會期，議員們也將回到議會大廳審理各種法案。

眾議院多數黨領袖斯卡利斯(Steve Scalise，共和黨 -路易斯安納州)上周休會前表示，由於兩院共和黨領導層正致力通過預算決議以推進總統全面稅改政策，華府特區 預算修正案已暫緩處理。