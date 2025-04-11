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馬州積極鼓勵聯邦解雇人員轉投從事教育

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬里蘭州積極推動鼓勵聯邦解雇人員投身教育界工作。(馬州教育廳臉書)
馬里蘭州積極推動鼓勵聯邦解雇人員投身教育界工作。(馬州教育廳臉書)

馬里蘭州推出「從聯邦雇員轉教育人員」(Feds to Eds)，希望鼓勵被解雇的聯邦工作人員考慮投身教育界，該計畫目前正努力加快流程，以協助潛在應聘者能更快獲得教師執照。

一般要成為教師的途徑，包括擁有學士或更高學位、完成經認可的教師資格課程並通過州教師考試。此外，申請者也可透過其他途徑取得教師資格，例如獲得臨時教師執照。

日前舉行的馬里蘭州教育委員會會議中，助理州教育總監米多斯(Kelly Meadows)向委員會表示，已成立一個小組委員會，專門研究如何簡化前聯邦工作人員的教師資格認證程序。

米多斯說，「我們的目標是關注那些具備學科知識的人，無論這些知識來自於課程學習、生活經驗或工作經歷。我們要思考如何善用這些知識，而不是要求他們從頭開始。」

該小組委員會預訂4月3日向專業標準委員會提交更新報告。

馬里蘭州教育委員會已經設立了一個新的網頁，聚焦鼓勵前聯邦工作人員考慮從事教育職業。「如果你還沒有查看我們的Teach Maryland網站，請務必看看，」米多斯表示。

該網頁主要回答有關獲取教師執照或成為臨時教師的基本問題。臨時教師執照允許擁有學士學位的申請者先行任教，但須在三 到五年內完成「取得正式執照的途徑」，具體期限取決於所申請的教師資格類別。

此外，，米多斯補充，州教育委員會也在考慮聘請顧問，幫助確定聯邦工作人員的居住地點，以及他們可能希望工作的地方。

州教育委員會委員麥卡錫(Joan Mele-McCarthy)表示，「我對這項工作感到非常興奮」，她指出，在美國教育部有許多「敬業且聰明的人才」，但該部門的員工數量在川普政府的裁減下大幅減少。

談及這些人才資源，麥卡錫說，「如果能讓其中一些人加入我們的教學行列，將會是一份珍貴的禮物。」

馬里蘭州 麥卡錫 教育部

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