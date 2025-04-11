聯邦續砍預算 北維恐現第2波失業潮

若聯邦政府進一步削減預算，北維州今夏失業情況恐將惡化。(pexels)

民間企業職缺數量驟減、合約陸續遭取消，北維吉尼亞州 各地就業服務中心湧現越來越多遭裁員的聯邦承包商員工。官員擔憂，若聯邦政府進一步削減預算，北維州 今夏失業情況恐將惡化。

維吉尼亞職業工作北區執行主任漢恩(David Hunn)表示，該機構負責亞歷山卓、費爾法克斯、勞登及威廉王子郡的就業服務中心，「從業37年來，我從未見過如此情況。」

當地經濟學家與勞動力發展官員指出，這可能只是開始。隨著川普政府推行縮減聯邦人力政策，包括實施招聘凍結、取消合約及機構整併等措施，已對該地區就業市場造成壓力。漢恩透露，許多求職者是因美國國際開發署(USAID)等機構凍結或縮減補助計畫，而遭解雇的聯邦承包商員工。

這波裁員潮已反映在州勞動數據中。截至3月23日當周，維州新增逾2600起失業救濟申請，較去年同期增加近28%，其中多數來自包含眾多聯邦承包商的專業與技術服務業。自1月12日以來，北維州通報的裁員人數占全州近半數。

阿靈頓經濟發展局副局長安吉(Kate Ange)指出，由於許多北維州居民在華府 工作，可能向當地提交失業申請，加上聯邦員工與承包商使用不同申報系統，現有數據恐低估實際影響。

更複雜的是於2月期間，數千名試用期員工在川普政府整併機構計畫下遭解雇。雖然聯邦法院裁定解雇不當並命令復職，但最高法院8日駁回該命令，導致六個聯邦機構員工暫時維持帶薪行政休假狀態。

漢恩警告，如果聯邦機構啟動裁員程序(需提前60天通知)，第二波裁員潮可能於夏季來臨。他說，「若一切成真，時間點可能落在5月至6月間。」

作為聯邦就業重鎮，維州全職聯邦文職工作數量居全美第二。北維州區域委員會估計，該地區擁有逾8.1萬個聯邦文職崗位，另有17.5萬名聯邦員工居住於此但在華府工作。

北維州區域委員會資深人口統計學家卡內夫(Jill Kaneff)表示，許多員工處於行政休假或已接受離職補償，不符合失業救濟資格，導致實際情況尚未完全反映在數據中。

費爾法克斯郡經濟發展局3月的報告指出，職缺數量從2月的9.2萬個銳減至3月的4.4萬個，顯示承包商因業務不確定性暫停招聘。

這種不確定性已波及餐飲、酒店和零售等依賴聯邦消費的產業。卡內夫向威廉王子郡財政預算委員會表示，維州旅遊局正擔憂酒店入住率下降及商務會議減少對州預算的衝擊。

長期經濟前景同樣堪憂。都會研究所預測，若華府地區75%聯邦人力遭裁撤，失業率將飆升至9.6%。即使僅裁減10%，維州也將損失約4萬個工作機會，抵銷2025年預期就業增長。

為協助失業者，州長楊京2月推出包含25萬個民間職缺的求職平台。但多數職缺與聯邦員工專業技能或薪資期望存在落差，匹配率僅約30%。