聯邦續砍預算 北維恐現第2波失業潮
民間企業職缺數量驟減、合約陸續遭取消，北維吉尼亞州各地就業服務中心湧現越來越多遭裁員的聯邦承包商員工。官員擔憂，若聯邦政府進一步削減預算，北維州今夏失業情況恐將惡化。
維吉尼亞職業工作北區執行主任漢恩(David Hunn)表示，該機構負責亞歷山卓、費爾法克斯、勞登及威廉王子郡的就業服務中心，「從業37年來，我從未見過如此情況。」
當地經濟學家與勞動力發展官員指出，這可能只是開始。隨著川普政府推行縮減聯邦人力政策，包括實施招聘凍結、取消合約及機構整併等措施，已對該地區就業市場造成壓力。漢恩透露，許多求職者是因美國國際開發署(USAID)等機構凍結或縮減補助計畫，而遭解雇的聯邦承包商員工。
這波裁員潮已反映在州勞動數據中。截至3月23日當周，維州新增逾2600起失業救濟申請，較去年同期增加近28%，其中多數來自包含眾多聯邦承包商的專業與技術服務業。自1月12日以來，北維州通報的裁員人數占全州近半數。
阿靈頓經濟發展局副局長安吉(Kate Ange)指出，由於許多北維州居民在華府工作，可能向當地提交失業申請，加上聯邦員工與承包商使用不同申報系統，現有數據恐低估實際影響。
更複雜的是於2月期間，數千名試用期員工在川普政府整併機構計畫下遭解雇。雖然聯邦法院裁定解雇不當並命令復職，但最高法院8日駁回該命令，導致六個聯邦機構員工暫時維持帶薪行政休假狀態。
漢恩警告，如果聯邦機構啟動裁員程序(需提前60天通知)，第二波裁員潮可能於夏季來臨。他說，「若一切成真，時間點可能落在5月至6月間。」
作為聯邦就業重鎮，維州全職聯邦文職工作數量居全美第二。北維州區域委員會估計，該地區擁有逾8.1萬個聯邦文職崗位，另有17.5萬名聯邦員工居住於此但在華府工作。
北維州區域委員會資深人口統計學家卡內夫(Jill Kaneff)表示，許多員工處於行政休假或已接受離職補償，不符合失業救濟資格，導致實際情況尚未完全反映在數據中。
費爾法克斯郡經濟發展局3月的報告指出，職缺數量從2月的9.2萬個銳減至3月的4.4萬個，顯示承包商因業務不確定性暫停招聘。
這種不確定性已波及餐飲、酒店和零售等依賴聯邦消費的產業。卡內夫向威廉王子郡財政預算委員會表示，維州旅遊局正擔憂酒店入住率下降及商務會議減少對州預算的衝擊。
長期經濟前景同樣堪憂。都會研究所預測，若華府地區75%聯邦人力遭裁撤，失業率將飆升至9.6%。即使僅裁減10%，維州也將損失約4萬個工作機會，抵銷2025年預期就業增長。
為協助失業者，州長楊京2月推出包含25萬個民間職缺的求職平台。但多數職缺與聯邦員工專業技能或薪資期望存在落差，匹配率僅約30%。
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