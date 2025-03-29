華府櫻花盛開 周末將現賞櫻人潮

美國國家公園管理局28日宣布，華府櫻花迎來盛開期。(美國國家公園管理局)

根據美國國家公園管理局(NPS)的櫻花盛開即時觀測顯示，華府 潮汐湖畔著名的櫻花28日已迎來盛放巔峰。

美國國家公園管理局此前預測，櫻花最佳觀賞期將落在3月28日至31日期間。當約七成的吉野櫻綻放時即達盛花期，通常可持續一周左右，具體時間取決於天氣狀況。

根據最新氣象資料，今年櫻花盛放時間較往年平均提前約兩周，與氣候變遷 導致的異常暖冬現象有關。國家公園管理局提醒遊客，本周末可能出現賞櫻 人潮高峰，建議錯峰前往。

櫻花開花的進程取決於天氣條件。平均而言，潮汐湖周圍的櫻花通常在3月下旬至4月上旬達到盛開高峰，去年，櫻花在3月17日達到盛開高峰。

根據美國國家公園管理局，櫻花盛開分為六個階段：階段一：綠色花蕾出現，階段二：小花可見，階段三：小花伸展，階段四：花梗延長，階段五：蓬鬆的花朵。

櫻花盛開的第一階段是綠色花蕾階段，通常發生在盛開高峰前約20天。一旦進入第一階段，每個階段大約每3到5天就會進入下一個階段。

最後一個階段標誌著盛開高峰，此時潮汐湖周圍約70%的吉野櫻花樹將完全綻放。

至於2025年國家櫻花節，將從3月20日至4月13日舉行。活動期間將有豐富的文化活動、遊行和全城慶祝活動，詳情可查：nationalcherryblossomfestival.org。

想隨時掌握櫻花盛開的階段影片，可上官網觀看直播，網址https://reurl.cc/W04pK7。