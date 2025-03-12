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實體辦公、聯邦裁員壓力 推升大華府房租

特派員黃惠玲／綜合報導
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受到重返辦公室上班規定，加上聯邦裁員持續，使得華府2月份租金水漲船高。(pexels)
受到重返辦公室上班規定，加上聯邦裁員持續，使得華府2月份租金水漲船高。(pexels)

根據房產網站Redfin的數據，華府地區2月份租金在經歷冬季三個月的下降後首次上揚，漲幅2.7%。在大華府都會方面，維吉尼亞州的阿靈頓2月租金調升超過12％，漲幅高居該區之冠。

房地產專家表示，這種需求除了因為目前正值春季公寓租賃季節開始，房東們趁著需求突然激增提高租金外，也可能與聯邦政府的不穩定有關。

當地房產經紀觀察指出，廣泛的裁員和對失業的恐懼，促使許多人考慮租房而非購房。此外，重返辦公室的規定，也讓一些居民轉而選擇租住離工作地點更近的地方。

維吉尼亞州的阿靈頓(Arlington)上個月的租金同比漲幅最大，達到12.1%，平均月租金為2591元。馬里蘭州的貝塞斯達(Bethesda)的租金每月3000元，漲幅與阿靈頓相似。亞歷山大(Alexandria)和雷斯頓(Reston)也位列租金漲幅最高的前五個地區。

房仲公司Compass的房地產經紀李昂(Cassandra De Leon)表示，現階段人們不願意冒險購房，例如他的一對夫婦客戶正準備購買第一套房子，但由於兩人都是聯邦雇員，近期的裁員風潮讓他們決定暫緩購屋而再租一年房。

不過，她表示，如果能承受壓力，她會建議現在抓住機會購房，因為在春季旺季市場到來前，買家有很多機會。

儘管整體租金上漲，但DMV地區(華府、馬州、維州)的一些地方，如馬州的銀泉(Silver Spring)、森特維爾(Centreville)和弗雷德里克(Frederick)等地的租金卻大幅下降。其中銀泉2月份的平均租金為每月1695元。與此同時，德國城(Germantown)和弗雷德里克是少數幾個月租低於2000元的地區。

根據Redfin的數據，以下是華府大都會區人口最多的城市2月份的租金及其同比變化：

華府：2325元(+2.7%)、維州阿靈頓：2591元(+12.1%)、維州亞歷山大：2005元(+6.4%)、馬州德國城：1790元(-0.4%)、馬州銀泉：1695元(-7.3%)、馬州弗雷德里克：1849元(+6.1%)、馬州蓋瑟斯堡：2074元(-0.5%)、馬州羅克維爾：2335元(-4.3%)、馬州貝塞斯達：2713元(+11.1%)、維州雷斯頓：2199元(+2.5%)，華府大都會區整體月租為2045元，漲幅9.2%。

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