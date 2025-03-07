聯邦持續裁員將衝擊華府財庫 市府調整預算 協助失業公務員謀職

華府市長包瑟(中立者)表示，14日將為聯邦工人舉行招聘會。(市長臉書)

聯邦勞動力持續裁員，預期導致華府 市府的重大財務損失，為此華府正在想方設法協助大批失業公務員尋找新工作機會，以緩解衝擊。

華府市長包瑟5日談到那些失去工作的聯邦員工時表示，「感到非常抱歉。我希望他們知道，華府政府將盡一切努力幫助他們過渡。」她也宣布，華府招聘活動將於14日在加勞德特大學(Gallaudet University)舉行，包括私營企業和華府政府機構的職位空缺，都可在活動中獲得進一步信息。

根據華府規畫和經濟發展副市長亞伯特(Nina Albert)的說法，私營部門的一些職位空缺，包括技術、醫療保健和通信等領域。當被問及就業市場是否能滿足前聯邦工人的需求時，包瑟表示，雖有空缺但數字無法跟聯邦裁員匹配。

華府去年財務表現強勁，該市2024年工資增長了5%，工作崗位增加了7300個，辦公空間也擴大逾90萬平方呎。包瑟說，然而最新數據顯示聯邦勞動力變化導致了重大損失。與2024年12月相比，2025年2月預測的該市2026財年的收入將縮水3.24億元。隨著時間的推移，收入損失將變得更加嚴重，預計2027財年將損失3.38億元，2028財年將損失3.63億元。

包瑟表示，市府必須調整預算，重塑開支結構，她希望藉著將前聯邦工人與新工作聯繫起來，改善失業問題來盡量縮小所預測的損失。

包瑟辦公室表示，如果川普 、國會或法院暫停裁員，財政收入預測也可能會改變。任何對政府員工的潛在買斷提議也可能影響前景。此外，如果川普政府推遲削減政府建築的租約，這些預測也可能會調整。

前聯邦工人可以在fedsupport.dc.gov上註冊參加華府招聘會。