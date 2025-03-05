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聯邦裁員 華府單周新掛牌上市屋數量增2成

特派員黃惠玲／綜合報導
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聯邦裁員是否影響華府地區房市交易倍受矚目。(路透)
聯邦裁員是否影響華府地區房市交易倍受矚目。(路透)

對於聯邦職位裁減可能導致更多房主決定賣房的擔憂，似乎正逐漸顯現。根據掛牌服務Bright MLS的最新統計，截至2月22日的一周內，華府地區市場上新掛牌的房屋數量比前一周增加了20%。

房屋仲介雖然之前回應稱，將房屋銷售與聯邦裁員掛鉤的說法不實，因為「事實根本不支持這些報導」。然而，區域掛牌服務Bright MLS的最新數據，隱隱約約透露了裁員可能對當地房市的影響。

Bright MLS首席經濟學家史圖特凡特(Lisa Sturtevant)表示，「我會建議謹慎行事，」她說，「一周的數據並不能告訴我們房地產市場即將發生戲劇性變化，但它表明市場可能會出現更多庫存的變化。」

關於新掛牌房屋每周變化的一個注意事項是：雖然百分比看起來變化很大，但所依據的數字卻很小。

例如，維吉尼亞州馬納薩斯公園市(Manassas Park City)新掛牌房屋數量增加了200%，但這僅基於六個新掛牌房屋來計算。附近的費爾法克斯市(Fairfax City)新掛牌房屋數量增加了50%，但也僅基於九個新掛牌房屋數量計算。

上周新掛牌房屋的增加，主要來自華府外圍郊區，而靠近華府地區，如阿靈頓和亞歷山大的掛牌數量保持穩定。

這可能是聯邦政府勞動力另一項變化的預兆：新的重返辦公室命令。史圖特凡特說，這可能是一個跡象，表明更多需要通勤到華府的聯邦員工，決定賣掉他們在郊區的房子，搬到更近辦公室的地方，不過，她表示，現在下結論還為時過早。

在Bright MLS的最新每周報告中，還有一個值得關注的警示信號，即在已經掛牌的房屋物件中，7.5%的房屋出現了降價。史圖特凡特說，「這可能表明一些賣家對市場的未來走向感到不確定，他們希望在進一步調整價格之前盡快賣掉房子。」

對於華府市場的潛在買家來說，市場上有更多房屋，甚至價格漲幅略有回落，都是受歡迎的。而且市場上確實有買家。在截至2月22日的一周內，房仲的房屋展示次數超過2萬5000次，比前一周提高了21%。

史圖特凡特說，「雖然有些人對聯邦勞動力的變化、裁員和重返辦公室做出了反應，但還有其他購房者一直在等待進入市場的機會，我們看到市場上仍然有很多活躍的買家。」

在截至2月22日的一周內，華府房屋市場有近1400套房屋簽訂了合同，比前周增加了1.1%。該地區人口最多的費爾法克斯郡上周有255筆正在待批交易(pending sale)，比前周增加了8.5%。

華府 裁員 維吉尼亞州

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