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國家公園管理局宣布：華府櫻花3/28-3/31盛開

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府櫻花盛開期，美景令人難忘。(國家公園管理局NPS臉書)
華府櫻花盛開期，美景令人難忘。(國家公園管理局NPS臉書)

國家公園管理局(NPS)27日宣布，華府潮汐湖畔的櫻花樹將在3月28日到3月31日盛開，預計將有數十萬遊客前往首都觀賞美景。

今年的國家櫻花節(National Cherry Blossom Festival)將從3月20日開始一直進行到4月13日，此外，3月14日的「粉紅領結派對」則為今年的櫻花季節揭開序幕，4月12日還將舉行年度遊行。

櫻花盛開期(當櫻花開放達到70%時)通常可持續長達兩周，2024年的櫻花節吸引了160萬遊客，超過了2019年疫情前的數字。

預測櫻花盛開高峰期並非一門精確的科學。過去九年中，有六年的盛開高峰期比國家公園管理局的預測來得更早。在過去十年中，唯一一次國家公園管理局準確預測的是2024年，實際櫻花在3月23日達到盛開高峰，而管理局的預測是3月22日至25日之間。

每年花期高峰期，潮汐盆地周圍放眼望去一片粉色和白色海洋，令人難忘。

計畫前往潮汐湖畔，可搭乘地鐵藍線、橘線或銀線，並在史密森尼地鐵站下車，再步行約20-25分鐘即可抵達。如果乘坐Metrobus的話，要搭乘32路、36路，然後在華盛頓紀念碑附近的國家廣場下車，再向南步行15-20分鐘即可到達迎賓區。

日本東京是在1912年3月27日向華府送去了3020棵櫻花樹，開啟了這段櫻花雙邊友誼。自此之後，華府每年都會舉辦櫻花節。

詳細櫻花季活動信息，可查詢官網：https://reurl.cc/p9l7E4。

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