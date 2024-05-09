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首屆美東華人文化論壇 20華社參與 出席踴躍

記者王明心／綜合報導
首屆美東華人文化論壇參加踴躍。(主辦方提供)
首屆美東華人文化論壇參加踴躍。(主辦方提供)

由美中經濟文化協會(CAECA)會長李勐和亞特蘭大華人寫作協會會長林黛發起、策劃的首屆美東華人文化論壇，上周在夏洛特萬麗湖邊的俱樂部The SanctuaryCamp揭幕，吸引20個華人社團共襄盛舉，活動由李勐和野櫻聯合主持。

美中經文會創會董事長衛高榮說，這些年親眼見證華裔移民越來越多，文化傳承和研究非常重要。董事長牛志文指出人在掙錢生存之餘，需要文化生活，大家應該多參加活動，互相交流。林黛介紹亞特蘭大華人寫作協會，歡迎所有喜歡寫作的朋友加入筆會。

首屆美東華人文化論壇主持人野櫻(由左上至下)、李勐，美中經濟文化協會創會董事長衛...
首屆美東華人文化論壇主持人野櫻(由左上至下)、李勐，美中經濟文化協會創會董事長衛高榮和董事長牛志文先生致。(主辦方提供)

當天的參加者來自美東五個州11個城市，有五位嘉賓發表專題演講。

北美華人攝影協會會長王曉衡以「攝影創作中的機遇和運氣」為題，說明無論是拍動物或名川大山，除了器材和技術，一流的作品往往還需要機遇和運氣。

亞特蘭大華人寫作協會前會長若敏指出旅行使生活變得豐富多彩，介紹四種旅行方式，並比較其優缺點。

北美酷播創始人劉鳳岐解釋如何利用網路搭建個性化的個人或社區資訊平台。

美國納川鼎一教育創始人任平，則闡述家鄉文化對華人創業和生活的影響，建議利用家鄉文化特色打造具有獨特魅力的品牌形象，或是利用家鄉文化的人際關係構建商業網絡，為創業提供資源、資訊和合作關係。

李勐分享從寫作中得到的感悟，表示寫作帶給他「痛並快樂」的感覺、自豪感、成就感，希望能有一天走遍各地，記錄世界華人的風采。

除了精彩演講，當天還有舞龍、民族舞蹈、經典歌曲聯唱、獨唱、樂器演奏、詩歌朗誦等共11個文藝節目演出。李勐和林黛說，民歌、民樂、民族舞不僅反映文化特點和民族風情，還常常與民間生活、節慶活動密切相關，展現了中華文化的多樣性和豐富性。

活動中還頒發傑出貢獻獎狀給漆容、張偉用、任平，表彰他們對此次文化論壇的經濟支持，並頒贈禮金給創會元老王政賢，感謝他的華人社區報導。

演講嘉賓王曉衡(左上至下)、若敏、劉鳳岐、任平、李勐。(主辦方提供)
演講嘉賓王曉衡(左上至下)、若敏、劉鳳岐、任平、李勐。(主辦方提供)

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