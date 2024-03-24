陳以信國是座談 分析大選失利、藍白合等問題

國民黨海外部陳以信(前排右三)、中評委白越珠(前排右四)。(主辦方提供)

中國國民黨 組發會海外部主任、前中華民國 台灣立委陳以信，日前在馬里蘭州洛市南北和餐廳，參加由巴爾的摩分部舉辦的國是座談會時，針對大選失利、藍白合、中常委選舉等問題提出分析及見解。，

這場國是座談由國民黨中評委白越珠召集，國民黨駐美代表秦日新應邀出席並致詞，包括中央評議委員巫和怡夫婦，前中央評議委員林遠妻子張春燕、美京分部常委陳惠青、國民黨巴爾的摩分部常委楊賢俊，國民黨巴爾的摩分部黨代表汪良元、國民黨巴爾的摩分部委員金巧屏、國民黨巴爾的摩分部黨員同志 文庭義夫婦等人均出席。

陳以信感謝海外黨職幹部與海外僑胞，在總統及立委選舉中竭力輔選，海外各黨分支部捐助國民黨侯選人的捐款高達1500萬元，大華府地區的捐款尤其踴躍。陳以信說，往後的每兩年一次的選舉，仍需仰賴海外僑胞的捐款，他特別提到，所有收到的捐款帳目清清楚楚全數用在選舉。

陳說，國民黨拿下本屆國會席次的薄弱多數，但一定要做好監督政府，不要氣餒、不要放棄、不要妄自菲薄，繼續努力保衛台灣安全，維持和平穩定的兩岸關係，陳以信説，只要用心經營，深耕地方，選民會以後還是會給國民黨機會。

陳以信還在活動中，解析了國會問題、黨中央政策的運作、台灣民主基金會應按體制行事、國民黨栽培了不少年輕人及成立青年數位部等，他還分析了大選失利原因的選民分歧與驅動棄保與徵召等問題的利弊。