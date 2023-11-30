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華府公共圖書館 電子讀物下載達200萬次

記者張筠／華盛頓報導

華府公共圖書館系統(DC Public Library system)本月取得一個「數位里程碑」，該圖書館系統11月借出了今年的第200萬份電子讀物，2022財年的電子讀物下載量已是上一財年的兩倍。

Tiphanie Yanique的「Land of Love and Drowning」是華府公共圖書館系統借出的第200萬份電子讀物，圖書館系統執行主任雷耶斯加維蘭(Richard Reyes-Gavilan)表示，此成就振奮人心，同時也反映數位化閱讀更加普及，民眾也更習慣於在家直接上網借閱電子書，得以在平板、電腦或Kindle上隨時閱讀。

雷耶斯加維蘭說，除了電子讀物受民眾歡迎，有聲書(audio book)、電影、電子雜誌和刊物的借閱量和下載次數也有明顯增長，包括The Atlantic、The New Yorker、Good Housekeeping，以及適合少兒的雜誌等。

華府公共圖書館允許民眾直接在網路上申請電子圖書卡(https://rb.gy/2fn2xz)，一次可在網上借十份電子讀物，借閱時間可選擇七天、14天或21天。

2022財年華府公共圖書館借出的讀物比上一財年增長了27%，總共借出630萬份讀物，包括了精裝和平裝的紙質書籍，以及這200萬份電子讀物。

雷耶斯加維蘭表示，雖然維護圖書館電子書庫的執照也需要成本，但從管理和登記等方面，電子讀物整理起來比實體書籍更方便，不需要大量人力歸納、檢查、整理，讀者們查找也更有效率，因此華府會繼續完善、推廣電子化閱讀到各個社區，確保資源分配平等。

「不過喜歡實體書籍的民眾也不用擔心，雖然電子讀物愈來愈普及，華府公共圖書館的服務宗旨不改變」，雷耶斯加維蘭稱圖書館的核心理念是，讓民眾可自由、安心的汲取知識，在獲取信息上沒有障礙。

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