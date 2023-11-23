美京中心華裔籃球賽 Dragons奪冠

冠亞軍賽激烈角逐。（主辦方提供）

美京華人 活動中心(CCACC)大華府華裔 籃球公開賽，日前圓滿落幕，今年共六隊參加，經過六周鏖戰，Dragons隊以全勝戰績奪冠，Hope Vipers和2ForA$分別取得第二、三名。

美京華人活動中心創辦40多年來舉辦各式體育活動，並推出多種球類訓練班，包括由奧運 金牌選手周曉蘭教授的排球訓練班和夏令營，多年來造就許多中學校隊中的排球菁英，幫助年輕人在運動中發展所長，拓寬他們在學校和社會上的發展；此外美京華人活動中心也協辦中文學校聯合運動會及學校之間的各類球賽長達30多年。

該中心的華裔籃球大賽也歷史悠久，從最初社區球員寥寥無幾，中途還曾與希望中文學校合辦，到如今球員和球隊數量穩步增長，美京華人中心恢復獨立舉辦。

林雄生(右八)及主辦人李潮(右七)，為冠軍隊Dragons(黑色隊服)和亞軍隊Hope Vipers(黃色隊服)頒獎。（主辦方提供）

今年球賽維持不限年齡的公開賽，共六隊參加，有本地土生土長的年輕選手，也有來自大陸及台灣的留學生組合。比賽先有一輪單循環賽，決定優勝排名順序，之後以排名先後再競賽，最終於Richmond Montgomery高中完美收官。

Dragons以六戰全勝的成績獲得冠軍，Hope Vipers及2ForA$分別位居第二、第三，CBC取得第四名。優勝前三名獲得獎盃，每位球員獲得獎牌，冠亞軍更獲得一顆比賽球，美京華人活動中心董事長林雄生觀看比賽並頒獎。