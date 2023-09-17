侯友宜華府僑宴 羅森柏格出席坐滿2小時 兩人共談和平

國民黨總統參選人侯友宜17日下午出席馬里蘭州參加大華府地區僑胞舉行的餐會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenburger）罕見現身。（記者張文馨／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 9月17日晚間出席馬里蘭州 大華府地區僑胞餐會，席開43桌、逾400位僑胞與會。侯友宜向在場僑胞，表達他守護台灣的決心。

羅森柏格和侯友宜一起進場，一起離場，從頭坐到尾，超過兩個小時。主桌成員包含羅森柏格、馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan Lee）、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）、民主黨聯邦參議員候選人阿爾索布魯克斯（Angela Alsobrooks）、馬里蘭州行政法院法官Chung Pak，以及國民黨立委江啟臣、吳怡玎、國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正。

侯友宜說，這周是猶太新年，羅森柏格在百忙中來，他表達感謝，也祝羅森柏格新年快樂。為了這趟來美國，羅森柏格非常用心，有次美國半夜，台灣白天，兩人視訊通話了一小時，這麼認真的美國官員，值得敬佩。

國民黨總統參選人侯友宜17日下午出席馬里蘭州參加大華府地區僑胞舉行的餐會。（記者張文馨／攝影）

他表示，這次接受國民黨徵召參選總統，心中願望是帶台灣走出和平的康莊大道。近來他到日本，來美國，媒體、僑界、青年都只問他一個問題，台灣會不會戰爭。台灣面臨兵凶戰危，他這趟來美國就是要和僑胞報告，身為未來的領導人，如何帶這塊土地上的人渡過危機。

侯友宜說，從政治、經濟、貿易、國際，美國是台灣多年來最真誠與堅強的盟友，中華民國要以自由民主精神與美不斷深化，凝聚所有力量，面對外部挑戰。期待在美國大力協助之下，友誼更加深厚，以實力確保和平、讓交流增進理解，同時和大陸對話，降低衝突。