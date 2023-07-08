維州費郡公校附近超速違規 5月最嚴重

費郡部分公校今年2月啟用超速攝像頭，近幾個月來執法效果明顯，但部分路段違規情況嚴重。（費郡政府提供）

維州 日前在部分郡市的學校附近安裝超速攝像頭(speed camera)，警方數據顯示，費郡公校 系統(FCPS)附近的超速問題嚴重，超速攝像頭啟用的近幾個月來，多達數萬名司機在學校附近超速，還有不少車輛的時速超過限速10哩以上，超速最嚴重的為5月。

費郡公校是維州最大的系統，今年2月警方在該郡各學校附近安裝超速攝像頭，最開始的一個多月為適應階段，超速者只會收到警告，但不會罰款，從4月10日開始違規者會被開罰單，數據顯示，4月至6月來共有2萬3431輛車被拍到超速，且每小時行駛速度比限速高出至少10哩。

不過費郡交通警官韓森(Alan Hanson)說，由於超速攝像頭的閃光燈未及時安裝妥當，許多超速車輛的牌照看不清楚，因此僅有8169名違規司機被罰，警方和費郡政府已更新超速執法系統，未來將加強懲處，查抓半夜及清晨的超速車輛；費郡5至6月共收到22萬6000元的超速罰款。

馬州 和華府多年來以超速攝像頭管控交通安全，打擊魯莽駕駛，但維州原先以保護民眾隱私為主要考量，不允許安裝超速攝像頭，而近兩年部分郡市為加強學校附近的交通安全，保護行人及自行車，通過法案決定加強在學校區域(school zone)的執法，旨在讓司機們經過學校時養成良好習慣，減速慢行，此法案效果良好，安裝攝像頭的多數區域，車輛平均行駛速度下降了24%。

數據顯示，費郡春田市(Springfield)Francis Scott Key初中附近，東向路段是超速最嚴重的校區之一，4月共有1878起超速，5月2463起，6月則有1093起，而該區域西向路段限速為每小時25哩，但原先的平均車流速度達時速39.34哩，超速攝像頭啟用後，平均車速降至每小時27.15哩。

South County高中附近的Silverbrook路是費郡執法效果最好的區域，在超速攝像頭啟用後，該路段車輛平均速度下降了37%。

費郡整體超速情況最多的是5月，共有1萬1981起；罰金根據超速幅度決定，若行駛速度超過限速的10至14哩，罰金為50元，超過15至19哩，罰金為75元，超過20哩以上，則罰100元。

目前安裝超速攝像頭的費郡公校包括Francis Scott Key初中、Chesterbrook小學、London Towne小學、Sleepy Hollow小學、Terraset小學、South County高中、Irving初中、West Springfield高中。

韓森表示，現在正值暑假，警方計畫將這些超速攝像頭挪至有暑期學校的校區，開學後再移回來；費郡計畫2024財年再於40個地點增設超速攝像頭，近期警方將與費郡公校系統商討，確定需要收緊執法的道路和區域。