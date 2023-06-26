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探索Germantown美食的熱門目的地 —New Grand Mart超市

本報華府訊
Germantown 的最新國際超市New Grand Mart！
Germantown 的最新國際超市New Grand Mart！

我們引以為傲地為您介紹Germantown New Grand Mart。這家新開的國際超市呈現來自世界各地的美味佳餚和新鮮食材。無論您是一個美食愛好者、國際風味的追尋者，還是尋找與家鄉味道相似的食材，這裡都是您最佳的選擇。

品味全球佳餚 New Grand Mart 是一家真正的國際超市，為您提供世界各地的食品和調味品。無論您是喜歡亞洲的麻辣火鍋，還是迷戀義大利的披薩麵包，他們的貨架上都有滿足您口味的產品。從日本的新鮮海鮮到墨西哥的香辣輔料，他們的產品品種繁多，可滿足您對全球美食的探索渴望。

新鮮食材的樂園在New Grand Mart，他們深知健康食材對於美味菜餚的重要性。因此，他們為您提供新鮮、高品質的食材，以滿足您的烹飪需求。他們的農產品和海鮮都經過嚴格的篩選，確保他們新鮮、新鮮再新鮮。無論您是想製作一道美味的沙拉，還是烹飪一道傳統的家庭菜餚，您都可以信賴他們提供的新鮮食材。

溫馨購物體驗他們致力於為您提供愉悅的購物體驗。New Grand Mart 的店內寬敞明亮，貨架上的商品清晰擺放，方便您流覽和選擇。他們的員工友善熱情，隨時為您提供幫助和建議。無論您對某種特定產品感興趣，還是對食材的使用方法有疑問，他們都樂於與您分享知識和經驗。他們的目標是讓您在購物過程中感到舒適和愉快。

走進 New Grand Mart，開啟一段美食之旅！無論您是尋找特定的國際食材，還是想探索不同文化的味道，他們都準備好迎接您的到來。

Germantown New Grand Mart地址：13069 Wisteria Dr, Germantown, MD 20874;電話(240) 552-6001 。

美食 義大利 墨西哥

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