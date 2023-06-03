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周末好去處 電影節、嘉年華登場

記者張筠、王福權╱華盛頓報導
北維州夏天的露天電影節2日已開幕，整個6月的每周五晚上放映免費電影，適合家庭活動。（Rosslyn商改區提供）
北維州夏天的露天電影節2日已開幕，整個6月的每周五晚上放映免費電影，適合家庭活動。（Rosslyn商改區提供）

維州露天電影節6/2開幕

●北維州每年夏天的露天電影節2日在阿靈頓郡Rosslyn開幕，未來一個月的每周五晚上5時至8時45分，在Gateway公園免費放映熱門和得獎電影，共有16部風格及內容多元的電影，包括音樂電影、動畫類，還有許多冒險、懷舊、適合家庭題材的影片少；此外16日將有面部彩繪師和氣球藝術家到現場，為孩子們帶來新鮮體驗。民眾可在阿靈頓郡的商家訂購外賣，該公園也將與附近商家合作，設立移動攤位，提供酒飲。電影節詳情：https://shorturl.at/mJR79。

馬州貝塞斯達6/4文化嘉年華

●馬州貝塞斯達社區嘉年華活動「Planet Bethesda」將於4日中午12時至下午6時，在Chevy Chase的Elm Street Urban公園舉行，匯聚大華府美食、音樂和娛樂活動，邀請公眾免費參加。前2000名入場者有機會獲得免費手提大禮包。地址：4600 Elm St, Chevy Chase, MD 20815。詳情：https://shorturl.at/csHQ1。

姚程程6/6浪漫琴思鋼琴獨奏會

●以音色優美著稱的鋼琴家姚程程，將在6日中午於主顯節教堂(Church of the Epiphany)帶來浪漫琴思鋼琴獨奏會，她將演奏整首「B小調肖邦第三鋼琴奏鳴曲」。她在美國、德國、奧地利、義大利、加拿大等國家辦過個人巡演，曾在美國Harrison Winter鋼琴比賽中奪冠，更是傳奇鋼琴大師弗萊舍 Leon Fleisher的嫡傳弟子。活動地址：1317 G St NW, Washington, DC 20005。

美國海軍樂隊表演6/6登場

●美國海軍音樂會樂隊6日晚上7時30分將在賓夕法尼亞大道的海軍紀念廣場，參與系列音樂會表演。該活動是與海軍樂隊帶來的聯合音樂會，包括海洋禪師、海軍巡洋艦、國家當前和巡洋艦等。表演內容從熱門歌曲到勃拉姆斯和百老匯，應有盡有。活動地址：701 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20004。民眾可乘地鐵黃、綠線到Archives-Navy Memorial站。

美國海軍6日晚上將在海軍紀念廣場帶來精彩音樂會。（主辦方提供）
美國海軍6日晚上將在海軍紀念廣場帶來精彩音樂會。（主辦方提供）
姚程程6日將在華府教堂帶來鋼琴獨奏音樂會。（主辦方提供）
姚程程6日將在華府教堂帶來鋼琴獨奏音樂會。（主辦方提供）

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