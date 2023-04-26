維州新法 學校須配備心臟去顫器 急救瀕臨猝死患者

維州 州議會今年稍早通過新法，規定全州所有學校必須備有自動體外心臟去顫器(AED)，以備不時之需，這種醫療設備可診斷特定的心率不整，並可去顫電擊，專門急救瀕臨猝死的患者。

維州立法者表示，AED在公共場所越來越常見，學校也應當配備，避免意外發生錯過搶救時機，此前維州各學校可自願選擇是否提供AED。

維州威廉 王子郡(Prince William County)公校 教委主席拉提夫(Babur Lateef)表示，學校應當設有專業醫療器具，確保師生健康，且若有突發情況，學校官員也能及時反應；拉提夫也是一名醫生，在他看來，在公共場所提供專業醫療設備，除了應急，也能提高師生對健康的認識和專業性，「不僅關乎生命，更能促進社區掌握醫療知識。」

拉提夫說，學校有了AED後，也應當培訓專業人員，並給師生普及基本的急救知識；目前尚不清楚維州共有多少學校配有AED，不過拉提夫說，威廉王子郡的所有公校多年來都有配備，維州最大的費郡公校(FCPS)有近700個AED，該公校系統發言人摩爾特(Julie Moult)說，費郡公校的每所學校都有多台機器，且其中必有一台設置在學校健身房旁邊；勞登郡公校(Loudoun County)也同樣有配置。

一台AED的成本大約1500元；根據研究青少年心臟健康及應急治療的非營利組織「Parent Heart Watch」數據，美國校園死亡案件的主要原因是心臟驟停，因心臟驟停而去世的患者中，有92%都是因3至5分鐘內未獲及時搶救。