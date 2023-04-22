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維州威郡初高中 8月起提升安檢

記者張筠／維州報導

維州威廉王子郡(Prince William County)公校教委會日前通過決定，從今年8月開始，在全郡初、高中加裝安檢設備，杜絕危險武器進校。

威廉王子郡公校教育總監麥克德(LaTanya McDade)在18日的教委會上表示，為保證師生安全，該公校系統決定在所有初、高中安裝Evolv Technology公司生產的金屬探測儀，目前類似案件設備在全美大型體育場、醫院等公共場所廣泛使用。

儘管社區對金屬探測儀的褒貶不一，有人質疑其必要性和成本，並稱過嚴的安檢會在學校營造不良氣氛，但公校官員表示，目前決定使用的安檢設備和系統基本不太會讓人感到冒犯或緊張，且一次可有多名師生通過安檢設備，不會阻礙每天上下學的流程。

「我們必須對校園環境保持警惕」，麥克德說，用全美最尖端的技術來維護校園安全，將槍枝等危險武器排除在校園之外，這是公校的職責；威廉王子郡公校首席運營官博克(Vernon Bock)說，Evolv設備會加強安全保護，也不會侵犯師生隱私。

維州許多郡市也實行相似措施，馬納薩斯市(Manassas City)公校教委日前也決定增加安檢通道(security lanes)，亞歷山卓市(Alexandria City)公校3月也決定試行，加裝安檢系統；馬州Charles郡也宣布將在公校使用自動探測槍枝的技術，杜絕武器進校。

公校 威廉 維州

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