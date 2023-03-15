白宮復活節滾彩蛋 邀逾3萬名兒童及其家庭同慶 3.16開放註冊

復活節滾彩蛋活動是白宮每年規模最大的活動。（白宮提供）

白宮 每年舉行復活節 滾彩蛋(White House Easter Egg Roll)活動，今年4月10日將在白宮南草坪舉辦，美國總統拜登 和第一夫人邀請逾3萬名兒童及其家庭共慶復活節，是白宮每年最大規模的活動，該活動的免費註冊通道將在3月16日上午10時開放，白宮將隨機抽取幸運家庭。

白宮的復活節滾彩蛋活動已有145年歷史，每年在復活節後的周一舉辦，線上註冊通道16日上午10時開放，持續至23日下午3時，白宮將隨機抽取幸運民眾，27日後通過郵件通知抽中門票的家庭。

滾彩蛋活動歡迎12歲及以下兒童，每年吸引3萬5000位民眾參加，歷年來還邀請Beyonce、Ariana Grande、Shaquille O’Neal等明星到場慶祝，今年的明星名單尚未公布，不過總統家庭去年邀請了Jimmy Fallon，他在現場為孩子們讀故事「Nana Loves You More」，深受孩子們的喜愛。

除了滾彩蛋，復活節慶祝活動還包括才藝表演、教孩子們務農、拍照、以及其他鍛煉活動區，兒童及其家人也可學習製作零食，屆時還有許多文藝作品中的戲裝人偶到場助興；詳情及線上註冊：https://bit.ly/3JH7WU6。