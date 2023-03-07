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綿羊啃草 生態環保 可愛加分 喬治華盛頓大學花園吸睛

記者張筠／華盛頓即時報導
費郡的Lamb Mowers組織提供「綿羊啃草」服務，不僅能幫民眾把院子打理乾淨，對小羊來說也是一頓美味大餐。（Lamb Mowers提供）
費郡的Lamb Mowers組織提供「綿羊啃草」服務，不僅能幫民眾把院子打理乾淨，對小羊來說也是一頓美味大餐。（Lamb Mowers提供）

喬治華盛頓大學(George Washington University)近日迎來一批特殊「顧客」，來自費郡「Lamb Mowers」的十幾隻綿羊到校園吃草，在開春之際幫忙清理雜草，預備新春種花和菜蔬，推動生態平衡，也提升公眾對該花園的關注。

喬治華盛頓大學有一片由學生經營的「Grow Community Garden」花園，十幾隻飢餓、毛茸茸的綿羊來到這裡啃食雜草，推廣生態平衡的「Lamb Mowers」組織負責人蘇特(Cory Suter)說，「牠們喜歡吃各種各樣的雜草和青草，所以當院子雜草叢生時，對牠們來說就像一頓吃到飽的自助大餐」，就如天然割草機，可以徹底打理土地，同時保留一些肥料，預備土壤，讓民眾在新春可以種植各種花卉，「當然也會增添可愛觀賞性。」

喬治華盛頓大學這片學生花園位於H街與23、24街之間，從十年前開始經營，現在由兩名學生管理員和多名學生志願者負責，花園除了提供美感和休閒場所，也讓學生們有學習管理花草生態的實踐經驗。

沙馬東(Nicholas Smaldone)是其中一名管理員，他表示每年冬天結束，清理雜草都是令人頭痛的工作，「非常費時費力」，但如今有了綿羊的支持，除草工作變得輕鬆又愉快，不僅對生態更友好，「對我們和小羊們也是一件雙贏的事。」

「Grow Community Garden」花園的另一項任務是為非營利組織「Miriam’s Kitchen」種植菜蔬，該組織執行廚師貝爾(Cheryl Bell)說，該花園每周提供50磅菜蔬，包括番茄、青菜、香草、南瓜等，平均每天可以給250人提供食物，「綿羊到此啃草不僅對花園清理有實際意義，更打響了花園的知名度，讓更多人關注並願意參與這項食物救濟的志願服務。」

每年冬天結束，Grow Community Garden的除草任務繁重。（Gro...
每年冬天結束，Grow Community Garden的除草任務繁重。（Grow Community Garden提供）

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