馬州口吃男孩 「做我自己沒關係」書寫經歷

傑寧斯的書「做我自己沒關係」今年1月出版,鼓勵有口吃的孩子們建立自信心。(取自亞馬遜)

馬州 十歲男孩傑寧斯(Manny Jennings)雖然患有口吃(stutter),但他將自己每日練習說話,克服溝通障礙的經驗寫成童話書「做我自己沒關係(It's OK to be ME)」,還分享曾被他人取笑的經歷,該書今年1月出版,激勵許多同樣有口吃的孩子,並因此開拓朋友圈。

傑寧斯住在馬州銀泉市(Silver Spring),「做我自己沒關係」旨在幫助兒童們建立自信心,就算遇到挑戰和意外狀況,也要相信自己沒問題,傑寧斯在書中說到,「就算我口吃,仍要分享我想說的話。」

「這本書就是我的生活故事」,傑寧斯在書中分享他每天練習說話的經驗,因為患有口吃,他在學校也常被人嘲笑,但他仍堅持克服溝通障礙,分享自身故事激勵他人,「有個孩子說他每天晚上都讀我的書,他媽媽說我在他眼中就像個明星,給他很多正能量。」

口吃屬於一種語言障礙,通常的表現包括非自願的重複語音、音節、單詞或短語,也會出現停頓或拖長,說話頻率和強度與一般人不同,導致溝通效率降低,不同人的口吃嚴重程度不同,但多少都會影響個人社交生活或學術成長,從而造成社交恐懼或孤立等問題,也可能成為被霸凌 的對象。

傑寧斯的父親克勞德·傑寧斯(Claude Jennings)是Federal News Network體育節目製作人,他表示這本書不僅能讓患有口吃的孩子們建立信心,同時也能幫助父母們看到希望,在陪伴孩子克服語言障礙的時候,也能有更多耐心,甚至能因孩子的進步而享受該過程。