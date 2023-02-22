馬州口吃男孩 「做我自己沒關係」書寫經歷

傑寧斯的書「做我自己沒關係」今年1月出版，鼓勵有口吃的孩子們建立自信心。(取自亞馬遜)

馬州 十歲男孩傑寧斯(Manny Jennings)雖然患有口吃(stutter)，但他將自己每日練習說話，克服溝通障礙的經驗寫成童話書「做我自己沒關係(It's OK to be ME)」，還分享曾被他人取笑的經歷，該書今年1月出版，激勵許多同樣有口吃的孩子，並因此開拓朋友圈。

傑寧斯住在馬州銀泉市(Silver Spring)，「做我自己沒關係」旨在幫助兒童們建立自信心，就算遇到挑戰和意外狀況，也要相信自己沒問題，傑寧斯在書中說到，「就算我口吃，仍要分享我想說的話。」

「這本書就是我的生活故事」，傑寧斯在書中分享他每天練習說話的經驗，因為患有口吃，他在學校也常被人嘲笑，但他仍堅持克服溝通障礙，分享自身故事激勵他人，「有個孩子說他每天晚上都讀我的書，他媽媽說我在他眼中就像個明星，給他很多正能量。」

口吃屬於一種語言障礙，通常的表現包括非自願的重複語音、音節、單詞或短語，也會出現停頓或拖長，說話頻率和強度與一般人不同，導致溝通效率降低，不同人的口吃嚴重程度不同，但多少都會影響個人社交生活或學術成長，從而造成社交恐懼或孤立等問題，也可能成為被霸凌 的對象。

傑寧斯的父親克勞德·傑寧斯(Claude Jennings)是Federal News Network體育節目製作人，他表示這本書不僅能讓患有口吃的孩子們建立信心，同時也能幫助父母們看到希望，在陪伴孩子克服語言障礙的時候，也能有更多耐心，甚至能因孩子的進步而享受該過程。