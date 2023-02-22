我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

馬州口吃男孩 「做我自己沒關係」書寫經歷

記者張筠／馬州報導
傑寧斯的書「做我自己沒關係」今年1月出版，鼓勵有口吃的孩子們建立自信心。(取自亞馬遜)
傑寧斯的書「做我自己沒關係」今年1月出版，鼓勵有口吃的孩子們建立自信心。(取自亞馬遜)

馬州十歲男孩傑寧斯(Manny Jennings)雖然患有口吃(stutter)，但他將自己每日練習說話，克服溝通障礙的經驗寫成童話書「做我自己沒關係(It's OK to be ME)」，還分享曾被他人取笑的經歷，該書今年1月出版，激勵許多同樣有口吃的孩子，並因此開拓朋友圈。

傑寧斯住在馬州銀泉市(Silver Spring)，「做我自己沒關係」旨在幫助兒童們建立自信心，就算遇到挑戰和意外狀況，也要相信自己沒問題，傑寧斯在書中說到，「就算我口吃，仍要分享我想說的話。」

「這本書就是我的生活故事」，傑寧斯在書中分享他每天練習說話的經驗，因為患有口吃，他在學校也常被人嘲笑，但他仍堅持克服溝通障礙，分享自身故事激勵他人，「有個孩子說他每天晚上都讀我的書，他媽媽說我在他眼中就像個明星，給他很多正能量。」

口吃屬於一種語言障礙，通常的表現包括非自願的重複語音、音節、單詞或短語，也會出現停頓或拖長，說話頻率和強度與一般人不同，導致溝通效率降低，不同人的口吃嚴重程度不同，但多少都會影響個人社交生活或學術成長，從而造成社交恐懼或孤立等問題，也可能成為被霸凌的對象。

傑寧斯的父親克勞德·傑寧斯(Claude Jennings)是Federal News Network體育節目製作人，他表示這本書不僅能讓患有口吃的孩子們建立信心，同時也能幫助父母們看到希望，在陪伴孩子克服語言障礙的時候，也能有更多耐心，甚至能因孩子的進步而享受該過程。

馬州 霸凌

上一則

洪妤婷馬州辦親子活動 教兒童理財

下一則

華府爭取自成一州 力推特色車牌

延伸閱讀

華府台灣同鄉聯誼會春宴 薛敏玲接任會長

華府台灣同鄉聯誼會春宴 薛敏玲接任會長
FBI總部選址 維州、馬州競爭激烈

FBI總部選址 維州、馬州競爭激烈
馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者

馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者
76%馬州人指房價過高 1/3考慮遷外州

76%馬州人指房價過高 1/3考慮遷外州
時薪15元 馬州擬供高中畢業生工作機會

時薪15元 馬州擬供高中畢業生工作機會

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆